Це найкращий в Європі осінній маршрут: куди поїхати у жовтні

Залишилося всього два тижні літа, тож багато мандрівників вже починають планувати атмосферні осінні мандрівки. Після спекотного літа хочеться нарешті відчути прохолоду, погуляти без виснажливого сонця і насолодитися новими місцями.

Популярна українська тревел-блогерка Євгенія Прорвіна розповіла про свій улюблений осінній маршут Європою. Вона зізналася, що готова їздити сюди щороку.

Куди поїхати у Європі восени?

Якби я могла обрати лише одне місце для осінніх подорожей, я би їздила кожен рік сюди. Я серйозно заздрю тим, хто досі це не бачив. Тож відриваю від серця найкращий в Європі осінній маршрут. Хоч і мінуси у ньому теж є,

– розповіла Євгенія.

Отож мандрівниця радить розпочати подорож в середині жовтня і відправитися у столицю Шотландії Единбург. Тут на туристів чекає старовинне осіннє місто, культова кав'ярня The Elephant, де Джоан Роулінг писала перші книги про Гаррі Поттера, та багато інших цікавих локацій. Обов'язково треба відправитися й до Glenfinnan Viaduct – моста, яким їхав Гоґворський експрес.

Ще більше місць з фільмів про Гаррі Поттера можна побачити у долині Glencoe. Тут, окрім знайомих магічних локацій, є мальовничі водоспади, озера та шотландські корови, які безтурботно пасуться на пасовищах.

Далі прямуйте в Брістоль, поруч з яким розташований регіон Сotswolds з наймальовничішими селами Англії – Бібері, Бортон-он-зе-Вотер та інші. Вони особливо гарні саме восени, а у хмарну погоду стають навіть містичними. Звідси недалеко до Оксфорда, де можна надихнутися студентською атмосферою та погуляти вулицями з красивою архітектурою.

З Оксфорда до Лондона всього година потягом, тож столицю Великої Британії теж варто додати до маршруту.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про локації у Лондоні, які варто відвідати туристам, а також про ті, які насправді переоцінені і не вартують витраченого часу. Такою підбіркою поділилася українка, яка відвідала це місто.

Тревел-блогерка поділилася маршрутом на осінь: відео

То які мінуси є у такої подорожі?

За словами Євгенії, така подорож дійсно дуже магічна, але навіть вона має свої мінуси – це віза і бюджет. Хоча восени ціни у Шотландії доступніші, ніж влітку чи у період Різдва, та тут все одно дорого. Крім того, українцям необхідно отримати британську візу, що також робить мандрівку дорожчою і складнішою в організації.