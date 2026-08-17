Популярная украинская тревел-блогерша Евгения Прорвина рассказала о своем любимом осеннем маршруте по Европе. Она призналась, что готова ездить сюда каждый год.

Куда поехать в Европе осенью?

Если бы я могла выбрать только одно место для осенних путешествий, я бы ездила сюда каждый год. Я искренне завидую тем, кто до сих пор этого не видел. Поэтому делюсь самым лучшим осенним маршрутом в Европе. Хотя минусы в нем тоже есть,

– рассказала Евгения.

Итак, путешественница советует начать путешествие в середине октября и отправиться в столицу Шотландии – Эдинбург. Здесь туристов ждет старинный осенний город, культовое кафе The Elephant, где Джоан Роулинг писала первые книги о Гарри Поттере, и много других интересных мест. Обязательно стоит посетить и Glenfinnan Viaduct – мост, по которому ехал Хогвартский экспресс.

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Еще больше мест из фильмов о Гарри Поттере можно увидеть в долине Гленко. Здесь, помимо знакомых волшебных локаций, есть живописные водопады, озера и шотландские коровы, беззаботно пасущиеся на пастбищах.

Далее направляйтесь в Бристоль, рядом с которым расположен регион Котсуолдс с самыми живописными деревнями Англии – Бибери, Бортон-он-зе-Уотер и другими. Они особенно красивы именно осенью, а в пасмурную погоду становятся даже мистическими. Отсюда недалеко до Оксфорда, где можно вдохновиться студенческой атмосферой и прогуляться по улицам с красивой архитектурой.

Из Оксфорда до Лондона всего час на поезде, поэтому столицу Великобритании тоже стоит добавить в маршрут.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали о местах в Лондоне, которые стоит посетить туристам, а также о тех, которые на самом деле переоценены и не стоят потраченного времени. Такой подборкой поделилась украинка, побывавшая в этом городе.

Трэвел-блогер поделилась маршрутом на осень: видео

Так какие же минусы есть у такого путешествия?

По словам Евгении, такое путешествие действительно очень волшебно, но даже у него есть свои минусы – это виза и бюджет. Хотя осенью цены в Шотландии более доступные, чем летом или в период Рождества, то здесь все равно дорого. Кроме того, украинцам необходимо получить британскую визу, что также делает путешествие дороже и сложнее в организации.