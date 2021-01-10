Фільми, які подарують новорічний настрій під час зимової мандрівки: добірка вихідного дня
Часом, від перенасичення емоціями у відпустці, ви почуваєте себе виснаженими та без настрою. У таких ситуаціях треба спокійно релаксувати в готельному номері під пледиком та повертати собі святковий настрій за допомогою атмосферних стрічок.
Travel24 підготував добірку новорічних фільмів, які неодмінно подарують яскраві емоції та додадуть магії до різдвяного вікенду.
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"Різдво на двох" / Last Christmas
Кейт виросла в бідному районі й постійно потребує грошей. Як підробіток вона, переодягнувшись у костюм ельфа, намагається дарувати людям святковий настрій у місцевому різдвяному магазинчику. Незабаром вона випадково знайомиться з милим хлопцем Томом, який перевертає її життя з ніг на голову. Героїня сподівається, що все, що відбувається – не казка, але…
"Різдво на двох": дивіться трейлер онлайн
"Реальне кохання" / Love Actually
Кохання незабутнє і недосяжне, несподіване і небажане, незручне й незрозуміле, невитончене і нерівне. Любов справді править усіма навколо. Від прем'єр-міністра, який миттєво закохався в співробітницю свого апарату, – до письменника, який втік на південь Франції, щоб склеїти своє розбите серце...
"Реальне кохання": дивіться трейлер онлайн
"Кучерява Сью" / Curly Sue
Біл Денсер та його підопічна маленька сирота Сью мандрують країною й заробляють на прожиток дрібними аферами. Якось випадково вони опиняються в центрі Чикаго, і Білл, намітивши чергову жертву, кидається під колеса багатій жінці. Переймаючись за життя Білла, незнайомка пропонує йому та Сью пожити в неї вдома до повного одужання.
"Кучерява Сью": дивіться трейлер онлайн
"Пара на свята" / Holidate
Самотні хлопець і дівчина, які випадково зустрілися в магазині одягу, приходять до своєрідної згоди: вони будуть проводити час на вечірках разом як закохана пара, щоб не бути "білими воронами" у новорічні свята. Однак спільне проведення часу обернеться справжніми почуттями, які буде все складніше приховати одне від одного.
"Пара на свята": дивіться трейлер онлайн
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"Відпочинок за обміном" / The Holiday
Дві самотні незнайомі дівчини, Айріс і Аманда, знайомляться в інтернеті й зважуються на сміливий вчинок – на 2 тижні помінятися місцями проживання. Тепер Айріс переїде до сонячної Каліфорнії, а Аманда – до засніженої англійської провінції. Чим закінчиться така незвичайна поїздка для дівчат: новим життям, чи просто відпусткою за обміном?
"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер онлайн
Приємного перегляду!
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