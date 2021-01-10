"Різдво на двох" / Last Christmas

Рік виходу: 2019

Жанр: комедії, мелодрами

Режисер: Пол Фіг

Головні ролі: Емілія Кларк, Емма Томпсон, Генрі Голдінг, Мішель Йео

Кейт виросла в бідному районі й постійно потребує грошей. Як підробіток вона, переодягнувшись у костюм ельфа, намагається дарувати людям святковий настрій у місцевому різдвяному магазинчику. Незабаром вона випадково знайомиться з милим хлопцем Томом, який перевертає її життя з ніг на голову. Героїня сподівається, що все, що відбувається – не казка, але…

"Різдво на двох": дивіться трейлер онлайн

"Реальне кохання" / Love Actually

Рік виходу: 2003

Жанр: комедії, драми

Режисер: Річард Кьортіс

Головні ролі: Х’ю Грант, Білл Найі, Ліам Нісон, Емма Томпсон

Кохання незабутнє і недосяжне, несподіване і небажане, незручне й незрозуміле, невитончене і нерівне. Любов справді править усіма навколо. Від прем'єр-міністра, який миттєво закохався в співробітницю свого апарату, – до письменника, який втік на південь Франції, щоб склеїти своє розбите серце...

"Реальне кохання": дивіться трейлер онлайн

"Кучерява Сью" / Curly Sue

Рік виходу: 1991

Жанр: комедії, мелодрами, драми, сімейні

Режисер: Джон Хьюз

Головні ролі: Елісан Портер, Джеймс Белуші, Келлі Лінч, Джон Гетц

Біл Денсер та його підопічна маленька сирота Сью мандрують країною й заробляють на прожиток дрібними аферами. Якось випадково вони опиняються в центрі Чикаго, і Білл, намітивши чергову жертву, кидається під колеса багатій жінці. Переймаючись за життя Білла, незнайомка пропонує йому та Сью пожити в неї вдома до повного одужання.

"Кучерява Сью": дивіться трейлер онлайн

"Пара на свята" / Holidate

Рік виходу: 2020

Жанр: комедії, мелодрами

Режисер: Джон Вайтселл

Головні ролі: Емма Робертс, Люк Брейсі, Крістін Ченоует, Ендрю Бечелор

Самотні хлопець і дівчина, які випадково зустрілися в магазині одягу, приходять до своєрідної згоди: вони будуть проводити час на вечірках разом як закохана пара, щоб не бути "білими воронами" у новорічні свята. Однак спільне проведення часу обернеться справжніми почуттями, які буде все складніше приховати одне від одного.