"Рождество на двоих" / Last Christmas

Год выхода: 2019

Жанр: комедии, мелодрамы

Режиссер: Пол Фиг

Главные роли: Эмилия Кларк, Эмма Томпсон, Генри Голдинг, Мишель Йео

Кейт выросла в бедном районе и постоянно нуждается в деньгах. Как подработок она, переодевшись в костюм эльфа, пытается дарить людям праздничное настроение в местном рождественском магазинчике. Вскоре она случайно знакомится с милым парнем Томом, который переворачивает ее жизнь с ног на голову. Героиня надеется, что все происходящее – не сказка, но...

"Рождество на двоих": смотрите трейлер онлайн

"Реальная любовь" / Love Actually

Год выхода: 2003

Жанр: комедии, драмы

Режиссер: Ричард Кертис

Главные роли: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон

Любовь незабываемая и недосягаемая, неожиданная и нежелательная, неудобная и непонятная, неизящная и неровная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, который мгновенно влюбился в сотрудницу своего аппарата, – до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце...

"Реальная любовь": смотрите трейлер онлайн

"Кудряшка Сью​" / Curly Sue

Год выхода: 1991

Жанр: комедии, мелодрамы, драмы, семейные

Режиссер: Джон Хьюз

Главные роли: Элисан Портер, Джеймс Белуши, Келли Линч, Джон Гетц

Билл Дэнсер и его подопечная маленькая сирота Сью путешествуют по стране и зарабатывают на жизнь мелкими аферами. Как-то случайно они оказываются в центре Чикаго, и Билл, наметив очередную жертву, бросается под колеса богатой женщине. Беспокоясь о жизни Билла, незнакомка предлагает ему и Сью пожить у нее дома до полного выздоровления.

"Кудряшка Сью": смотрите трейлер онлайн

"Пара на праздники" / Holidate

Год выхода: 2020

Жанр: комедии, мелодрамы

Режиссер: Джон Уайтселл

Главные роли: Эмма Робертс, Люк Брейси, Кристин Ченоуэт, Эндрю Бечелор

Одинокие парень и девушка, которые случайно встретились в магазине одежды, приходят к своеобразному согласию: они будут проводить время на вечеринках вместе как влюбленная пара, чтобы не быть "белыми воронами" в новогодние праздники. Однако совместное времяпрепровождение обернется настоящими чувствами, которые будет все сложнее скрыть друг от друга.

"Пара на праздники": смотрите трейлер онлайн