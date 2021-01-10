Фильмы, которые подарят новогоднее настроение во время зимней поездки: подборка выходного дня
Иногда, от перенасыщения эмоциями в отпуске, вы чувствуете себя истощенными и без настроения. В таких ситуациях надо спокойно релаксировать в гостиничном номере под пледиком и возвращать себе праздничное настроение с помощью атмосферных лент.
Travel24 подготовил подборку новогодних фильмов, которые непременно подарят яркие эмоции и придадут магии к рождественскому уикенду.
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"Рождество на двоих" / Last Christmas
Кейт выросла в бедном районе и постоянно нуждается в деньгах. Как подработок она, переодевшись в костюм эльфа, пытается дарить людям праздничное настроение в местном рождественском магазинчике. Вскоре она случайно знакомится с милым парнем Томом, который переворачивает ее жизнь с ног на голову. Героиня надеется, что все происходящее – не сказка, но...
"Рождество на двоих": смотрите трейлер онлайн
"Реальная любовь" / Love Actually
Любовь незабываемая и недосягаемая, неожиданная и нежелательная, неудобная и непонятная, неизящная и неровная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, который мгновенно влюбился в сотрудницу своего аппарата, – до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце...
"Реальная любовь": смотрите трейлер онлайн
"Кудряшка Сью" / Curly Sue
Билл Дэнсер и его подопечная маленькая сирота Сью путешествуют по стране и зарабатывают на жизнь мелкими аферами. Как-то случайно они оказываются в центре Чикаго, и Билл, наметив очередную жертву, бросается под колеса богатой женщине. Беспокоясь о жизни Билла, незнакомка предлагает ему и Сью пожить у нее дома до полного выздоровления.
"Кудряшка Сью": смотрите трейлер онлайн
"Пара на праздники" / Holidate
Одинокие парень и девушка, которые случайно встретились в магазине одежды, приходят к своеобразному согласию: они будут проводить время на вечеринках вместе как влюбленная пара, чтобы не быть "белыми воронами" в новогодние праздники. Однако совместное времяпрепровождение обернется настоящими чувствами, которые будет все сложнее скрыть друг от друга.
"Пара на праздники": смотрите трейлер онлайн
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"Отпуск по обмену" / The Holiday
Две одинокие незнакомые девушки, Айрис и Аманда, знакомятся в интернете и решаются на смелый поступок – на 2 недели поменяться местами обитания. Теперь Айрис переедет в солнечную Калифорнии, а Аманда – в заснеженную английскую провинцию. Чем закончится такая необычная поездка для девушек: новой жизнью, или просто отпуском по обмену?
"Отпуск по обмену": смотрите трейлер онлайн
Приятного просмотра!
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