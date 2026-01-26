Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Ukrainian_travels.

Дивіться також Люди катаються на ковзанах біля моря: біжіть на одеські пляжі, щоб побачити крижану красу

Де в Києві побачити найгарніші світанки?

Світанки в Києві мають особливу магію, а деякі локації щороку підтверджують свою красу незалежно від сезону. Володимирська гірка залишається однією з найпопулярніших точок для ранкових прогулянок — навесні та восени вона виглядає особливо мальовничо.

Парк Вічної Слави вражає спокоєм взимку та ніжною атмосферою влітку, коли місто лише починає прокидатися. Парковий міст дарує відчуття руху й життя – тут світанок зустрічають разом із містом, що повільно наповнюється звуками.

Окрему атмосферу створює ботанічний сад імені Гришка: тиша, прохолодне ранкове повітря й м'яке світло роблять цей світанок по-справжньому особливим.

Світанки у Києві / інстаграм ukrainian_travels

Також сьогодні однією з вдалих локацій для зустрічі світанку є територія біля монумента Батьківщина-Мати за адресою вулиця Лаврська, 27. Тут зазвичай значно менше туристів, ніж у популярних центральних місцях, а панорама дозволяє впіймати особливо просторий і вражаючий світанок над містом, розповідається у пості Maria Petrichenko.

Де ще є гарні локації в Києві?