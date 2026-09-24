Не Дубровник і не Венеція: названо найкращі напрямки для подорожей у 2027 році

Затяті мандрівники вже з осені можуть планувати свої подорожі на наступний рік. Щоб обрати для себе справді найцікавіші напрямки, радимо звернути на місця, яке виділило відоме тревел-видання.

Експерти Lonely Planet створили список найкращих місць, куди варто навідатися у 2027 році.

Куди поїхати на відпочинок у 2027 році?

Кожного року туристичне видання публікує флагманський рейтинг "Найкраще у сфері подорожей", щоб туристи змогли спростити вибір в пошуку напрямків для відпочинку. Список формується експертами, гідами, журналістами та місцевими.

У новому списку замість знаменитих столиць і гамірних курортів, на перший план вийшли автентичніші напрямки.

Туристам радять звернути увагу не лише на Венецію, а загалом на увесь регіон Венето. Столиця регіону хоч і дуже красива, але надто переповнена туристами. Натомість варто відвідати Верону чи Падую, а також обрати для прогулянки озеро Гарда й стежки в Доломітових Альпах.

В Іспанії експерти радять звертати більше уваги на північ. До прикладу, туристи недооцінюють історичне місто Леон, яке здатне вразити готичною архітектурою, атмосферними вуличками й кулінарними смаколиками.

А от замість Дубровника фахівці рекомендують навідатися до приморського міста Шибеник. Він не такий переповнений туристами і набагато бюджетніший.

Також експерти високо оцінили "Шведську Рив’єру". На півдні країни є мальовниче місто Сканер-мед-Фальстербу, яке вражає приємною архітектурою та піщаними пляжами.

У Франції слід звернути увагу на Шлях Наполеона, а в Німеччині на місто Десау, в якому знайдеться чимало культурних розваг.

Цього року список зосереджений на повільних подорожах. Цей тренд останнім часом починає набирати популярності. Тепер замість поспішних мандрівок радять сповільнюватися й насолоджуватися моментами.