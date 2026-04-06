Варті уваги кожного: топ 5 локацій Яремче, які варто відвідати бодай раз у житті

Яремче – це одне з найпопулярніших туристичних місць Карпат, яке щороку приваблює тисячі мандрівників. Ми підготували добірку обов'язкових локацій, які варто відвідати кожному, хто планує подорож до цього атмосферного куточку.

Якщо ви плануєте поїздку до Карпат, тоді Яремче стане справжньою знахідкою. Тут переплітаються могутні гірські потоки, величні скелі та унікальна гуцульська культура.

Що обов'язково варто побачити туристу в Яремче?

Водоспад Пробій – головна природна атракція міста. Струмінь гірської річки Прут падає серед кам'яних брилах, утворюючи потужний каскад. Навколо прокладена стежка, якою можна пройтися і зробити неймовірні фото, слухаючи рев води, розповідає "Карпатіум".



Водоспад Пробій / фото INSIDE-UA

Скелі Довбуша – місце, пов'язане з легендарним опришком Олекою Довбушем. Тут можна підніматися по кам'яних уступах, відчуваючи дух гірської історії та захоплюючі панорами навколо.

Парк-музей "Карпати в мініатюрі" – унікальна експозиція з масштабними моделями гірських сіл, храмів та замків Карпат. Чудово підходить для сімейного відпочинку та фото на пам'ять.

Парк-музей "Карпати в мініатюрі" / фото Вікіпедії

Ресторан "Гуцульщина" – місце, де можна скуштувати традиційні страви: банош, деруни, сирники та справжні карпатські напої, відчути автентичну атмосферу регіону.

Парк Легенд – інтерактивний простір із казковими скульптурами та історіями місцевих героїв. Тут розташована Ведмежа стежка, де діти можуть грати, а дорослі насолоджуються природою та тематичними арт-об'єктами.

Парк Легенд / фото Nadirna.life

Які локації Закарпаття варто побачити туристам?