Найкращі документальні програми Netflix про подорожі: добірка вихідного дня

Коли хочеться подорожувати, але немає можливості, на допомогу приходить Netflix. У стримінгової платформи є досить якісного контенту, щоб перенести вас у ту частину планети, де ви ще ніколи не були.

Джерело: 24 канал

Ось 6 документальних програм про подорожі, які потрібно побачити кожному.

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"Сніданок, обід та вечеря" / Breakfast, Lunch & Dinner

4 серії, кожна з яких приблизно 45 хвилин

Шеф-кухар Девід Чанг здійснює тур головними гастромісцями планети, а компанію йому складають такі знаменитості, як Кейт Маккіннон, Сет Роген та Кріссі Тейген.

"Сніданок, обід та вечеря" дивіться анонс онлайн:

"Наша планета" / Our Planet

: 8 серій, кожна з яких приблизно 50 хвилин

Це серія документальних програм, у яких ведучий, сер Девід Аттенборо, розповідає глядачеві про нашу планету. Проєкт – поглиблений погляд на життя на Землі: разом з ведучим ви "зануритеся" на дно морів і океанів і вирушите в подорож віддаленими лісами, джунглями й тундрами. Команда програми використовувала далекобійні об'єктиви, автоматизовані камери, дрони й подарувала неймовірну драму живої природи.

"Наша планета" дивіться анонс онлайн:

"Темний туризм" / Dark tourist

8 серій, кожна з яких приблизно 40 хвилин

Новозеландський журналіст Девід Фарріє вивчає сумнозвісні місця нашої планети, де колись гинули люди й намагається зрозуміти, що ж особливого зберігають такі унікальні точки, які залучають прихильників похмурого туризму.

"Темний туризм" дивіться анонс онлайн:

"Проти дикої природи" / You vs Wild

8 серій, кожна з яких приблизно 45 хвилин

Всі напевно знайомі з програмою "Вижити за всяку ціну", де британський мандрівник і телеведучий Беар Гріллс вирушає у віддалені місця планети й показує, як вижити навіть у найекстремальніших ситуаціях. You vs Wild – новий проєкт з участю Гріллса, де глядачі самі вирішують, що далі робитиме ведучий. Іншими словами: "Вижити за всяку ціну" в інтерактивному форматі.

"Проти дикої природи" дивіться анонс онлайн:

"Навколо світу з Заком Ефроном" / Down to Earth with Zac Efron

: 8 серій, кожна з яких приблизно 40 хвилин

Американський документальний серіал з каліфорнійським актором і секс-символом Заком Ефроном, який разом зі своїм виконавчим продюсером Дарином Оліеном вирушає в навколосвітню подорож. В різних куточках земної кулі, Зак покаже глядачам, які існують більш здорові та екологічно чисті альтернативи промислового виробництва харчових продуктів, води та енергії.

"Навколо світу з Заком Ефроном" дивіться анонс онлайн:

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"Казки при світлі" / Tales by Light

3 сезони по 6 серій, кожна з яких приблизно 25 хвилин

Це австралійське документальне реаліті-шоу, яке йде назирці за фотографами з усього світу. Кожен з них розширює межі свого ремесла, фотографуючи життя в найекзотичніших і найвіддаленіших місцях планети.

"Казки при світлі" дивіться анонс онлайн:

Приємного перегляду!