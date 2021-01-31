Найкращі документальні програми Netflix про подорожі: добірка вихідного дня

Коли хочеться подорожувати, але немає можливості, на допомогу приходить Netflix. У стримінгової платформи є досить якісного контенту, щоб перенести вас у ту частину планети, де ви ще ніколи не були.
Джерело: 24 канал
Ось 6 документальних програм про подорожі, які потрібно побачити кожному.
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Шеф-кухар Девід Чанг здійснює тур головними гастромісцями планети, а компанію йому складають такі знаменитості, як Кейт Маккіннон, Сет Роген та Кріссі Тейген.
"Сніданок, обід та вечеря" дивіться анонс онлайн:
Це серія документальних програм, у яких ведучий, сер Девід Аттенборо, розповідає глядачеві про нашу планету. Проєкт – поглиблений погляд на життя на Землі: разом з ведучим ви "зануритеся" на дно морів і океанів і вирушите в подорож віддаленими лісами, джунглями й тундрами. Команда програми використовувала далекобійні об'єктиви, автоматизовані камери, дрони й подарувала неймовірну драму живої природи.
"Наша планета" дивіться анонс онлайн:
Новозеландський журналіст Девід Фарріє вивчає сумнозвісні місця нашої планети, де колись гинули люди й намагається зрозуміти, що ж особливого зберігають такі унікальні точки, які залучають прихильників похмурого туризму.
"Темний туризм" дивіться анонс онлайн:
Всі напевно знайомі з програмою "Вижити за всяку ціну", де британський мандрівник і телеведучий Беар Гріллс вирушає у віддалені місця планети й показує, як вижити навіть у найекстремальніших ситуаціях. You vs Wild – новий проєкт з участю Гріллса, де глядачі самі вирішують, що далі робитиме ведучий. Іншими словами: "Вижити за всяку ціну" в інтерактивному форматі.
"Проти дикої природи" дивіться анонс онлайн:
Американський документальний серіал з каліфорнійським актором і секс-символом Заком Ефроном, який разом зі своїм виконавчим продюсером Дарином Оліеном вирушає в навколосвітню подорож. В різних куточках земної кулі, Зак покаже глядачам, які існують більш здорові та екологічно чисті альтернативи промислового виробництва харчових продуктів, води та енергії.
"Навколо світу з Заком Ефроном" дивіться анонс онлайн:
Цікаво Не фотошоп: Instagram-акаунти з яскравими світлинами з подорожей, на які варто підписатися
Це австралійське документальне реаліті-шоу, яке йде назирці за фотографами з усього світу. Кожен з них розширює межі свого ремесла, фотографуючи життя в найекзотичніших і найвіддаленіших місцях планети.
"Казки при світлі" дивіться анонс онлайн:
Приємного перегляду!