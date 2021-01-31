Лучшие документальные программы Netflix о путешествиях: подборка выходного дня
Когда хочется путешествовать, но нет возможности, на помощь приходит Netflix. У стриминговой платформы достаточно качественного контента, чтобы перенести вас в ту часть планеты, где вы еще никогда не были.
Источник: 24 канал
Вот 6 документальных программ о путешествиях, которые нужно увидеть каждому.
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"Завтрак, обед и ужин" / Breakfast, Lunch & Dinner
Шеф-повар Дэвид Чанг совершает тур главными гастроместами планеты, а компанию ему составляют такие знаменитости, как Кейт Маккиннон, Сет Роген и Крисси Тейген.
"Завтрак, обед и ужин" смотрите анонс онлайн:
"Наша планета" / Our Planet
Это серия документальных программ, в которых ведущий, сэр Дэвид Аттенборо рассказывает зрителю о нашей планете. Проект – углубленный взгляд на жизнь на Земле: вместе с ведущим вы "погрузитесь" на дно морей и океанов и отправитесь в путешествие удаленными лесами, джунглями и тундрами. Команда программы использовала дальнобойные объективы, автоматизированные камеры, дроны и подарила невероятную драму живой природы.
"Наша планета" смотрите анонс онлайн:
"Темный туризм" / Dark tourist
Новозеландский журналист Дэвид Фаррие изучает печальные места нашей планеты, где когда-то погибали люди и пытается понять, что же особенного сохраняют такие уникальные точки, которые привлекают сторонников мрачного туризма.
"Темный туризм" смотрите анонс онлайн:
"Против дикой природы" / You vs Wild
Все наверняка знакомы с программой "Выжить любой ценой", где британский путешественник и телеведущий Беар Гриллс отправляется в отдаленные места планеты и показывает, как выжить даже в самых экстремальных ситуациях. You vs Wild – новый проект с участием Гриллса, где зрители сами решают, что дальше будет делать ведущий. Другими словами: "Выжить любой ценой" в интерактивном формате.
"Против дикой природы" смотрите анонс онлайн:
"Вокруг света с Заком Эфроном" / Down to Earth with Zac Efron
Американский документальный сериал с калифорнийским актером и секс-символом Заком Эфроном, который вместе со своим исполнительным продюсером Дарином Олиеном отправляется в кругосветное путешествие. В разных уголках земного шара, Зак покажет зрителям, какие существуют более здоровые и экологически чистые альтернативы промышленного производства пищевых продуктов, воды и энергии.
"Вокруг света с Заком Эфроном" смотрите анонс онлайн:
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"Сказки при свете" / Tales by Light
Это австралийское документальное реалити-шоу, которое идет следом за фотографами со всего мира. Каждый из них расширяет границы своего ремесла, фотографируя жизнь в экзотических и самых отдалённых местах планеты.
"Сказки при свете" смотрите анонс онлайн:
Приятного просмотра!
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