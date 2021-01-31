Когда хочется путешествовать, но нет возможности, на помощь приходит Netflix. У стриминговой платформы достаточно качественного контента, чтобы перенести вас в ту часть планеты, где вы еще никогда не были.

Источник: 24 канал

Вот 6 документальных программ о путешествиях, которые нужно увидеть каждому.

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"Завтрак, обед и ужин" / Breakfast, Lunch & Dinner

Продолжительность: 4 серии, каждая из которых примерно 45 минут

Шеф-повар Дэвид Чанг совершает тур главными гастроместами планеты, а компанию ему составляют такие знаменитости, как Кейт Маккиннон, Сет Роген и Крисси Тейген.

"Завтрак, обед и ужин" смотрите анонс онлайн:

"Наша планета" / Our Planet

Продолжительность: 8 серий, каждая из которых примерно 50 минут

Это серия документальных программ, в которых ведущий, сэр Дэвид Аттенборо рассказывает зрителю о нашей планете. Проект – углубленный взгляд на жизнь на Земле: вместе с ведущим вы "погрузитесь" на дно морей и океанов и отправитесь в путешествие удаленными лесами, джунглями и тундрами. Команда программы использовала дальнобойные объективы, автоматизированные камеры, дроны и подарила невероятную драму живой природы.

"Наша планета" смотрите анонс онлайн:

"Темный туризм" / Dark tourist

Продолжительность: 8 серий, каждая из которых примерно 40 минут

Новозеландский журналист Дэвид Фаррие изучает печальные места нашей планеты, где когда-то погибали люди и пытается понять, что же особенного сохраняют такие уникальные точки, которые привлекают сторонников мрачного туризма.

"Темный туризм" смотрите анонс онлайн:

"Против дикой природы" / You vs Wild

Продолжительность: 8 серий, каждая из которых примерно 45 минут

Все наверняка знакомы с программой "Выжить любой ценой", где британский путешественник и телеведущий Беар Гриллс отправляется в отдаленные места планеты и показывает, как выжить даже в самых экстремальных ситуациях. You vs Wild – новый проект с участием Гриллса, где зрители сами решают, что дальше будет делать ведущий. Другими словами: "Выжить любой ценой" в интерактивном формате.

"Против дикой природы" смотрите анонс онлайн:

"Вокруг света с Заком Эфроном" / Down to Earth with Zac Efron

Продолжительность: 8 серий, каждая из которых примерно 40 минут

Американский документальный сериал с калифорнийским актером и секс-символом Заком Эфроном, который вместе со своим исполнительным продюсером Дарином Олиеном отправляется в кругосветное путешествие. В разных уголках земного шара, Зак покажет зрителям, какие существуют более здоровые и экологически чистые альтернативы промышленного производства пищевых продуктов, воды и энергии.

"Вокруг света с Заком Эфроном" смотрите анонс онлайн:

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"Сказки при свете" / Tales by Light

Продолжительность: 3 сезона по 6 серий, каждая из которых примерно 25 минут

Это австралийское документальное реалити-шоу, которое идет следом за фотографами со всего мира. Каждый из них расширяет границы своего ремесла, фотографируя жизнь в экзотических и самых отдалённых местах планеты.

"Сказки при свете" смотрите анонс онлайн:

Приятного просмотра!