Ні, це не елітний готель, а справжня в'язниця, яку називають найкращою у світі

Більшість чули, що в'язниці у Норвегії вважається однією з найкомфортніших у світі. Але чи могли ви уявити, наскільки насправді незвичайні умови для ув'язнених і як відрізняється їхнє повсякденне життя від будь-якої іншої в'язниці?

Більшість, мабуть, чули жарт, що ніхто не був би проти побувати у в'язниці у Норвегії. Але насправді умови там частково навіть кращі, ніж у більшості вдома. Ви точно не могли уявити, наскільки все там незвичайне! В одному відео на ютубі журналіст та блогер Антон Птушкін розповів про свою подорож до Норвегії та назвав кілька цікавих фактів про місцеві в'язниці.

Дивіться також Це не елітний курорт, а село у Туреччині – і воно стало одним із найкращих напрямків Європи

Як виглядає найкраща в'язниця світу?

На тюремному острові Бастой у Норвегії ув'язнені, серед яких є вбивці та ґвалтівники, живуть у незвичайних умовах, які більшість називають "розкішними". Проте саме тут досягають одного з найнижчих рівнів повторних злочинів у Європі.

Бастой розташований за кілька кілометрів від узбережжя. В'язні живуть у маленьких дерев'яних бунгало, розрахованих на шістьох осіб. Кожен має власну кімнату та спільну кухню. Принцип дуже простий: підготовка до життя поза в'язницею через довіру та відповідальність.

Ув'язнений відпочиває у своєму котеджі / фото All Thats Intresting

Яке щоденне життя та робота ув'язнених?

Ув'язнені працюють на фермі: доглядають за вівцями, коровами, курами та вирощують фрукти і овочі, розповідає The Guardian. Інші робочі місця включають пральню, стайні для коней, майстерні з ремонту велосипедів та обслуговування території.

Робочий день починається о 8:30 ранку, а решта часу присвячена вільним заняттям: риболовля, купання на пляжі або музика. Деякі ув'язнені грають у Bastoy Blues Band і навіть відвідують музичні фестивалі під наглядом викладачів.

Як живуть ув'язнені / Колаж 24 Каналу, фото All Thats Intresting

В чому суть такого підходу?

У Бастої переконані: покарання – це втрата свободи, а не жорсткі умови. Адміністрація дотримується принципу поваги до людей:

Якщо ми ставимося до ув'язнених як до тварин, вони будуть поводитися як тварини. Ми звертаємо увагу на них як на людей,

– каже губернатор Арне Нільсен.

Умови включають телевізори, комп'ютери, вбудовані душові та санітарію. В'язні мають можливість навчатися, підвищувати кваліфікацію і отримувати життєві навички, що допомагає знизити ризик повторних злочинів. Рівень повторного засудження серед тих, хто звільнився з Бастоя, становить лише 16 відсотків, що є найнижчим показником у Європі.

Дивіться також Сахара, звісно, вражає – але: де розташована насправді найбільша пустеля у світі

Ще цікаво знати, що у Норвегії дуже суворі правила дорожнього руху. Якщо ви їх порушите, у вас є два варіанти: або заплатити величезний штраф, або відбути певний термін у в'язниці. При цьому, якщо ви обираєте другий варіант, вас не відразу садять за ґрати. Система настільки популярна та перевантажена, що вас буквально ставлять у чергу, щоб відбути покарання у в'язниці.

Де колишню в'язницю перебудували на готель?