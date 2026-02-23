Ні, це не елітний готель, а справжня в'язниця, яку називають найкращою у світі
- В'язниця Бастой у Норвегії має розкішні умови для ув'язнених, що сприяє низькому рівню повторних злочинів.
- Ув'язнені живуть у дерев'яних бунгало, працюють на фермі та мають доступ до різних занять, включаючи музичні фестивалі.
Більшість чули, що в'язниці у Норвегії вважається однією з найкомфортніших у світі. Але чи могли ви уявити, наскільки насправді незвичайні умови для ув'язнених і як відрізняється їхнє повсякденне життя від будь-якої іншої в'язниці?
Більшість, мабуть, чули жарт, що ніхто не був би проти побувати у в'язниці у Норвегії. Але насправді умови там частково навіть кращі, ніж у більшості вдома. Ви точно не могли уявити, наскільки все там незвичайне! В одному відео на ютубі журналіст та блогер Антон Птушкін розповів про свою подорож до Норвегії та назвав кілька цікавих фактів про місцеві в'язниці.
Як виглядає найкраща в'язниця світу?
На тюремному острові Бастой у Норвегії ув'язнені, серед яких є вбивці та ґвалтівники, живуть у незвичайних умовах, які більшість називають "розкішними". Проте саме тут досягають одного з найнижчих рівнів повторних злочинів у Європі.
Бастой розташований за кілька кілометрів від узбережжя. В'язні живуть у маленьких дерев'яних бунгало, розрахованих на шістьох осіб. Кожен має власну кімнату та спільну кухню. Принцип дуже простий: підготовка до життя поза в'язницею через довіру та відповідальність.
Яке щоденне життя та робота ув'язнених?
Ув'язнені працюють на фермі: доглядають за вівцями, коровами, курами та вирощують фрукти і овочі, розповідає The Guardian. Інші робочі місця включають пральню, стайні для коней, майстерні з ремонту велосипедів та обслуговування території.
Робочий день починається о 8:30 ранку, а решта часу присвячена вільним заняттям: риболовля, купання на пляжі або музика. Деякі ув'язнені грають у Bastoy Blues Band і навіть відвідують музичні фестивалі під наглядом викладачів.
В чому суть такого підходу?
У Бастої переконані: покарання – це втрата свободи, а не жорсткі умови. Адміністрація дотримується принципу поваги до людей:
Якщо ми ставимося до ув'язнених як до тварин, вони будуть поводитися як тварини. Ми звертаємо увагу на них як на людей,
– каже губернатор Арне Нільсен.
Умови включають телевізори, комп'ютери, вбудовані душові та санітарію. В'язні мають можливість навчатися, підвищувати кваліфікацію і отримувати життєві навички, що допомагає знизити ризик повторних злочинів. Рівень повторного засудження серед тих, хто звільнився з Бастоя, становить лише 16 відсотків, що є найнижчим показником у Європі.
Ще цікаво знати, що у Норвегії дуже суворі правила дорожнього руху. Якщо ви їх порушите, у вас є два варіанти: або заплатити величезний штраф, або відбути певний термін у в'язниці. При цьому, якщо ви обираєте другий варіант, вас не відразу садять за ґрати. Система настільки популярна та перевантажена, що вас буквально ставлять у чергу, щоб відбути покарання у в'язниці.
Де колишню в'язницю перебудували на готель?
Готель HOSHINOYA у місті Нара в Японії, відкриється 25 червня 2026 року на місці колишньої в'язниці Нара. Він пропонує 48 люксів, створених з колишніх камер, а також елегантну їдальню з японсько-французькою кухнею.
Поряд із готелем також відкриється Музей в'язниці Нара (27 квітня 2026 року), присвячений історії будівлі та її культурній спадщині. Це дозволить денним відвідувачам ознайомитися з архітектурою та історією, навіть якщо вони не зупиняються в готелі.
