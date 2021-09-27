Найкраща авіакомпанія світу влаштувала розпродаж: понад 20 екзотичних напрямків з Києва
Джерело:lowcost.ua
Qatar Airways, визнана найкращою авіакомпанією світу у 2021 році, влаштувала розпродаж. Авіаперевізник продає квитки з Києва за 22 екзотичними напрямками.
Акційні квитки можна забронювати до 30 вересня. Більше про ціни та напрямки – читайте далі!
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Вартість акційних квитків з Києва: напрямки
Ціни вказані за переліт у два боки.
- Дубай від 9 129 гривень;
- Доха від 9 383 гривень;
- Маскат від 12 738 гривень;
- Бангкок від 14 047 гривень;
- Коломбо від 15 120 гривень;
- Занзібар від 16 156 гривень;
- Абу-Дабі від 16 748 гривень;
- Пхукет від 18 576 гривень;
- Сейшели від 18 446 гривень;
- Вашингтон від 18 540 гривень;
- Сінгапур від 19 397 гривень;
- Маямі від 19 792 гривень;
- Мальдіви від 20 048 гривень;
- Джадда від 20 158 гривень;
- Найробі від 20 923 гривень;
- Кейптаун від 21 803 гривень;
- Катманду від 22 660 гривень;
- Балі від 23 034 гривень;
- Ісламабад від 23 093 гривень;
- Йоганнесбург від 24 239 гривень;
- Джакарта від 26 146 гривень.
Базовий тариф авіакомпанії передбачає 23 кілограми багажу, ручну поклажу, бортове харчування, а також преміальні милі Qmiles. Рейси здійснюватимуться з пересадкою в Міжнародному аеропорті Доха-Хамад.УВАГА! Розпродаж триватиме до 30 вересня та поширюється на польоти до 31 травня 2022 року.
Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021
Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.
Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.
10 найкращих авіакомпаній світу 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.
Зауважимо, раніше катарська авіакомпанія показала, який вигляд має її "лайнер мрії" в аеропорту Бориспіль.