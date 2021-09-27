Найкраща авіакомпанія світу влаштувала розпродаж: понад 20 екзотичних напрямків з Києва

Qatar Airways, визнана найкращою авіакомпанією світу у 2021 році, влаштувала розпродаж. Авіаперевізник продає квитки з Києва за 22 екзотичними напрямками.

Акційні квитки можна забронювати до 30 вересня. Більше про ціни та напрямки – читайте далі!

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Вартість акційних квитків з Києва: напрямки

Ціни вказані за переліт у два боки.

Дубай від 9 129 гривень;

від 9 129 гривень; Доха від 9 383 гривень;

від 9 383 гривень; Маскат від 12 738 гривень;

від 12 738 гривень; Бангкок від 14 047 гривень;

від 14 047 гривень; Коломбо від 15 120 гривень;

від 15 120 гривень; Занзібар від 16 156 гривень;

від 16 156 гривень; Абу-Дабі від 16 748 гривень;

від 16 748 гривень; Пхукет від 18 576 гривень;

від 18 576 гривень; Сейшели від 18 446 гривень;

від 18 446 гривень; Вашингтон від 18 540 гривень;

від 18 540 гривень; Сінгапур від 19 397 гривень;

від 19 397 гривень; Маямі від 19 792 гривень;

від 19 792 гривень; Мальдіви від 20 048 гривень;

від 20 048 гривень; Джадда від 20 158 гривень;

від 20 158 гривень; Найробі від 20 923 гривень;

від 20 923 гривень; Кейптаун від 21 803 гривень;

від 21 803 гривень; Катманду від 22 660 гривень;

від 22 660 гривень; Балі від 23 034 гривень;

від 23 034 гривень; Ісламабад від 23 093 гривень;

від 23 093 гривень; Йоганнесбург від 24 239 гривень;

від 24 239 гривень; Джакарта від 26 146 гривень.

Базовий тариф авіакомпанії передбачає 23 кілограми багажу, ручну поклажу, бортове харчування, а також преміальні милі Qmiles. Рейси здійснюватимуться з пересадкою в Міжнародному аеропорті Доха-Хамад.

Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021

Розпродаж триватиме до 30 вересня та поширюється на польоти до 31 травня 2022 року.

Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.

Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.

10 найкращих авіакомпаній світу 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways

Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.

Зауважимо, раніше катарська авіакомпанія показала, який вигляд має її "лайнер мрії" в аеропорту Бориспіль.