Дивлячись навіть просто на фото, можна з упевненістю сказати, що письменник не помилявся. Село є справжньою перлиною Англії, адже відображає її традиційний стиль, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Яке село називають найкрасивішим в Англії

Це село Бібері, що розташоване у графстві Глостершир. Це головне місце для туристів, які хочуть побачити традиційне англійське село. Щоправда, це своєрідний недолік, адже туристів тут справді цілі натовпи.

Уявіть собі казкове британське село з ноткою магії Гаррі Поттера. Але навіть тоді ви зможете повністю передати всю красу цього місця. Бібері – чарівне, химерне місце, яке можна вважати перлиною регіону, відомого своєю красою,

– поділився місцевий мандрівник.

Візитівкою Бібері, безсумнівно, є комплекс будівель Арлінгтон-Роу, збудований з місцевого каменю в 1380 році.Спочатку це був склад із вовною, а в 17 столітті його переоблаштували на котеджі для ткачів. Це, мабуть, найбільш зафотографоване місце в регіоні, а можливо, й у всій Англії.



Котеджі Арлінгтон-Роу / Фото Wikipedia

Кількість мандрівників тут дуже велика. Приблизно 600 людей, які мешкають у Бібері постійно, щодня ділять вузькі вулички та гарні поля з туристичними групами та автобусами. А мандрівників тут здебільшого тисячі.

Де розташоване село Бібері в Англії: карта

Бібері особливо часто відвідують японські туристи. Це значною мірою пов'язано з тим, що один з їхніх імператорів Хірохіто зупинявся в селі під час подорожі Європою.