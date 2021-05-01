Найдовший політ у світі тривалістю 18 годин: мандрівник поділився враженнями

Найдовший політ у світі – це з Сінгапуру до Нью-Йорку. Він триває більше 18 годин. Мандрівник розповів свої враження після рейсу під час пандемії.

Авіакомпанія Singapore Airlines здійснює найтриваліший рейс з Азії в Північну Америку.

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Пасажир Стів Джордано (Steve Giordano) помітив, що на борту було більше членів екіпажу, ніж мандрівників. Було 11 пасажирів, а членів екіпажу на борту було 13.

Через пандемію коронавірусу та скорочення міжнародних авіасполучень попит на цю послугу невеликий, тому число бортпровідників нерідко перевищує число пасажирів літака.

Незважаючи на прогнозоване низька кількість пасажирів, з кінця листопада минулого року авіакомпанія відновила польоти по цьому напрямку.

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