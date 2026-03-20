Дешевше, ніж ви думали: названо найдоступніші грецькі острови для відпочинку
- Кефалонія визнана найдешевшим грецьким островом для відпочинку з вартістю 757 доларів за тиждень на людину.
- Експерти радять обирати менш популярні острови, такі як Родос замість Кос, для економії коштів.
Мрієте про відпочинок у Греції, але ціни на популярні острови кусаються? Виявляється, навіть поруч із розкрученими курортами можна знайти не менш мальовничі локації – і заощадити сотні доларів, просто обравши правильний острів.
Якщо мрієте про літо на грецьких островах, але не готові переплачувати за популярні курорти, варто звернути увагу на бюджетніші острови. Медіа Daily Mail розповіло, де можна відпочити значно дешевше, не втрачаючи атмосфери.
Які грецькі острови будуть найдешевшими для відпочинку?
За даними аналітики, найдоступнішим островом стала Кефалонія – тижневий відпочинок тут обійдеться приблизно у 757 доларів з людини. Доречі, як пише The Solo Explorer, найкращим пляжем цього острова вважають Миртос.
На другому місці Лефкада (770 доларів). Неочікувано до трійки найдешевших увійшов і Санторіні (809 доларів). Далі Міконос (851 долар) та Родос (875 доларів). Також до списку увійшли: Крит 975 доларів, Наксос 1130 доларів, Кос 1197 доларів, Скіатос 1217 доларів (найдорожчий у рейтингу).
Експерти також радять "міняти" напрямки, щоб заощадити. Наприклад: замість Кос обрати Родос – економія близько 318 доларів, замість Корфу поїхати на Лефкас – мінус приблизно 254 долари. У підсумку, правильний вибір острова може заощадити кілька сотень доларів – навіть якщо мова про відпочинок в одній і тій самій країні.
Які напрямки варто обрати для відпочинку у Греції?
Дізнайтесь, які грецькі острови стануть популярними у 2026 році. Наприклад, Самос очолив список менш відвідуваних островів, але він відомий спокійними пляжами, прозорою водою та традиційними тавернами, де можна скуштувати свіжі морепродукти. Тут також є дві пам'ятки ЮНЕСКО.
Або ж, де люблять відпочивати греки. Вони віддають перевагу відпочинку на острові Серіфос, Ретимно на Криті та Куфонісії завдяки їхній автентичності та незаповненості туристами.
