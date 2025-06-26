Яке озеро вважають найдавнішим в Україні та де воно розташоване

Це не просто водойма, а гідрологічна пам'ятка України державного значення. Вона розташована серед лісового масиву, і приваблює чистою прозорою водою та багатим рослинним світом.

Найдавнішим озером в Україні вважають Шелехівське, що на Сумщині. Воно утворилося близько 40 тисяч років тому, розповідає 24 Канал.

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Шелехівське озеро – найдавніше в Україні

Площа озера невелика – усього лише 7 гектарів. Та попри це, воно унікальне, і не лише через вік. Це природне озеро, що виникло на дні глибокої, вкритої лісовою рослинністю балки на правому березі річки Псел.

Вода в озері чиста, аж прозора, а рослинний світ – надзвичайно багатий. По берегах ростуть береза, верба, вільха, поруч у лісі – дуби, а також груші, клени, акації та сосни. У підліску можна побачити папороть та ожину.



Озеро Шелехівське на Сумщині / Фото "Вікіпедія"

З висоти пташиного польоту озеро нагадує величезну розігнуту підкову. Посередині видніється зелена цятка – це острівець, до якого веде місточок.

Назву Шелехівського озера традиційно пов'язують із сотником Селехівським. За переказами, він колись бував у цих краях всередині 17 століття разом із козаками-переселенцями з Правобережжя. Неподалік можна навіть побачити його садибу, а точніше те, що від неї залишилося з плином часу.

Шелехівське озеро на карті:

Озеро розташоване в межах Лебединського району на Сумщині, на північ від села Межиріч. Від обласного центру – 38 кілометрів найкоротшим шляхом.