Найбільший у світі плавучий нічний клуб відкриють в Дубаї вже у жовтні
Джерело:Time out dubai
Перший у Дубаї плавучий готель Float Dubai матиме на борту ще й найбільший нічний клуб. Він буде розташований на найвищій палубі QE2. Працюватиме заклад три ночі на тиждень. Відкриття вже заплановане на жовтень поточного року.
Лайнер буде стояти біля порту Рашид. Крім танцполу можна буде провести час у лаунж-зоні.
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Що відомо про Float Dubai
Цей ексклюзивний заклад на борту Queen Elizabeth II розрахований на 1 000 осіб. Він працюватиме з четверга по суботу з 22:00 до 03:00. Вхід буде безкоштовним за умови бронювання столика.
Можна буде розміститися безпосередньо у залі з баром та танцополом. Для гостей також обладнають окремі зони з видом на сцену і нічний Дубай. Як запевняють організатори, тут виступатимуть місцеві та міжнародні діджеї й артисти. Лунатимуть найновіші треки та відбуватимуться інші розважальні шоу.
В екстравагантному меню будуть представлені чудові японські суші, до складу яких входять фірмові роли макі, нігірі, сашімі та інше. Також для гостей запропонують страви латинської та паназійської кухні.
Як працюють клуби в Дубаї
- Уряд країни дозволив з 12 серпня відновити роботу нічних клубів та барів до 03:00.
- Сертифікати про вакцинацію питатимуть на вході або на барі.
- Соціальну дистанцію скоротили до 1,5 метри між столиками.
- За 1 столом може перебувати не більше 10 осіб.
- Гості не можуть проводити в закладах більш як 3 години поспіль.
- За кожен стіл дозволяється розміщувати до 10 гостей.
- Маски лишаються обов'язковими під час переміщення по ресторану, бару або кафе.