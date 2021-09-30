Найбільший у світі плавучий нічний клуб відкриють в Дубаї вже у жовтні

Перший у Дубаї плавучий готель Float Dubai матиме на борту ще й найбільший нічний клуб. Він буде розташований на найвищій палубі QE2. Працюватиме заклад три ночі на тиждень. Відкриття вже заплановане на жовтень поточного року.

Лайнер буде стояти біля порту Рашид. Крім танцполу можна буде провести час у лаунж-зоні.

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Що відомо про Float Dubai

Цей ексклюзивний заклад на борту Queen Elizabeth II розрахований на 1 000 осіб. Він працюватиме з четверга по суботу з 22:00 до 03:00. Вхід буде безкоштовним за умови бронювання столика.

Можна буде розміститися безпосередньо у залі з баром та танцополом. Для гостей також обладнають окремі зони з видом на сцену і нічний Дубай. Як запевняють організатори, тут виступатимуть місцеві та міжнародні діджеї й артисти. Лунатимуть найновіші треки та відбуватимуться інші розважальні шоу.

В екстравагантному меню будуть представлені чудові японські суші, до складу яких входять фірмові роли макі, нігірі, сашімі та інше. Також для гостей запропонують страви латинської та паназійської кухні.

Як працюють клуби в Дубаї