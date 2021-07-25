На Хмельниччині розквітли червонокнижні орхідеї: рідкісні фото, які зачарують кожного
На території Національного природного парку "Мале Полісся", розташованого на території Ізяславського та Славутського районів, зацвіли рідкісні рослини. Йдеться про ті види орхідей, що занесені до Червоної книги України.
Середина літа – саме той час, коли в лісах Малого Полісся активно квітують вишукані представники родини Орхідних. Зокрема, зараз можна помилуватися цвітінням неймовірних орхідей виду коручка.
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Друга половина липня – час квітування на території НПП "Мале Полісся" неймовірно гарних орхідей – коручок. Саме зараз в межах парку активно квітнуть коручка чемерникоподібна, коручка болотна та коручка темно-червона, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається у пресслужбі, усі ці рослини представники родини Орхідних (Orchidaceae) та занесені до Червоної книги України, а також до Додатка II Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).
У нацпарку "Мале Полісся" розквітли червонокнижні орхідеї / Фото: фейсбук Нацпарку
Додають, що на території Нацпарку "Мале Полісся" зростає 7 видів лісових, болотних та лучних орхідей: гніздівка звичайна, зозульки м'ясочервоні, зозульки плямисті, коручка болотна, коручка чемерникоподібна, коручка темно-червона, а також любка дволиста.
На Хмельниччині розквітли червонокнижні орхідеї / Фото: фейсбук Нацпарку
Ці види досить стійкі до антропогенного навантаження, але на скорочення їхньої чисельності можуть впливати зміна середовища та безпосереднє знищення заради букетів.
У нацпарку на Хмельниччині розквітли червонокнижні орхідеї / Фото: фейсбук Нацпарку
Відзначимо, раніше на Вінниччині розквітло лавандове поле. Ще одне розташоване поблизу Свіржа на Львівщині, де саме пік цвітіння, тому від оригінального Провансу – не відрізнити.
Крім того, у ботанічному саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова квітнуть тропічні та субтропічні квіти.