Відпочивальники були шоковані, як і всі туристи довкола. На щастя, ніхто не постраждав, адже на пляжі був пасічник, який допоміг "звільнити" речі, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео користувачки Анни Марчак у тіктоці.

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Відійшли пообідати, а потім зустріли рій бджіл

Лежаків на пляжі було чимало, однак бджоли оточили тільки один. На відео видно, що їх справді дуже і дуже багато.

Відійшли пообідати, повернулись, а тут… Ми так і не зрозуміли, чому рій облюбував саме наші речі,

– написала авторка відео.

Впоратися самотужки було неможливо, тому відпочивальники викликали ДСНС. Однак раптом з'ясувалося, що серед туристів на пляжі є пасічник, який за фахом ще й рятувальник. Він зголосився врятувати речі.

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Нам викликали ДСНС, але на пляжі відпочивав пасічник, який просто зібрав рій руками і врятував наші речі. За що величезне дякую,

– розповіла відпочивальниця.

Відео про бджолиний рій стало вірусним у тіктоці й зібрало понад 2 мільйони переглядів. Користувачі активно коментували його, дещо піджартовуючи:

Я уявляю, як пасічник такий: "Ну ось і настав мій момент слави";

Так це вони за пасічником і прилетіли;

Мій тато вже років п'ять намагається впіймати рій, а виявляється, ті бджоли по морях літають;

Вони оберігали ваші речі, щоб ніхто не вкрав.

Чому цілий рій бджіл обсів речі

У коментарях користувачі дивувалися, звідки могло з'явитися стільки бджіл і чому вони оточили речі. Авторка відео відповіла, що запитувала про це пасічника, який відповів з професійного погляду.

Він сказав, що на речі сіла бджолина матка, а рій прилетів за нею. Однак сам чоловік теж зізнався, що був шокований, попри свій досвід. Він ще не бачив, щоб бджоли посеред пляжу почали робити вулик.