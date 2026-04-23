Travel Travel-лайфхаки Нова розвага від NASA: як "написати" своє ім'я за допомогою реальних супутникових знімків
23 квітня, 18:34
Нова розвага від NASA: як "написати" своє ім'я за допомогою реальних супутникових знімків

Мілена Бордакова
Основні тези
  • Онлайн-сервіс NASA дозволяє створити візуальну композицію імені з супутникових знімків Landsat.
  • Користувачі активно діляться своїми результатами в соцмережах, відзначаючи естетичність зображень.
В інтернеті набирає популярності онлайн-сервіс від NASA, який дозволяє створювати з супутникових знімків Landsat зображення, що формують введене користувачем слово. Для цього достатньо ввести ім'я англійськими літерами, після чого алгоритм підбирає ділянки Землі, які візуально нагадують потрібні символи.

В інтернеті набирає популярності незвичний онлайн-сервіс, який дозволяє подивитися, як виглядало б ваше ім'я з Землі на супутникових знімках. Користувачі масово діляться результатами та експериментують із різними словами. 

Дивіться також Як за 60 секунд знайти ідеальний готель для відпочинку 

Як працює сервіс і чому він став вірусним? 

Мова про сайт від NASA, який підбирає супутникові кадри з Landsat і формує з них візуальну "композицію" у вигляді літер. Користувачеві достатньо ввести ім'я англійськими літерами, після чого алгоритм знаходить ділянки Землі, де природні форми або об'єкти нагадують потрібні символи. 

Як виглядає сайт / скриншот з сайту NASA

Результат формується автоматично: на екрані з'являється зображення, яке візуально складає слово з супутникових знімків. Якщо варіант не подобається, можна оновити запит і отримати іншу комбінацію. 

Дивіться також Як подорожувати автобудинком по Європі і чому досвідчені туристи обирають правило 3 – 3 – 3 

У соцмережах користувачі активно публікують отримані зображення, перетворюючи сервіс на своєрідну гру з географією та візуальними асоціаціями. Багато хто відзначає, що результати виглядають несподівано естетично та нагадують абстрактні карти або арт-роботи, створені самою природою.

Як реагують українці / скриншоти з мережі

Які ще цікаві новинки варто прочитати?

  • Нещодавно ми розповідали про незвичайні тури світу. Наприклад, існує програма, яка дозволяє облетіти планету на приватному літаку. Такий маршрут триває 2 тижні й охоплює найвідоміші куточки світу: від тропічних островів до історичних міст.

  • Або ж, як зробити свою карту подорожей? Для цього використовують спеціальні сервіси, зокрема Flightradar24 або інші додатки для трекінгу подорожей, де можна вручну внести кожен рейс і отримати детальну статистику.

Часті питання

Що представляє собою новий онлайн-сервіс, який набирає популярності?

Цей сервіс дозволяє користувачам переглядати, як їх ім'я виглядало б з Землі на супутникових знімках. Користувачі вводять своє ім'я англійськими літерами, а алгоритм знаходить ділянки Землі, де природні форми нагадують ці літери.

Як працює сервіс від NASA і чому він став вірусним?

Сервіс від NASA підбирає супутникові кадри з Landsat та формує візуальну 'композицію' у вигляді літер. Це стало популярним, оскільки користувачі активно діляться результатами в соцмережах, перетворюючи це на гру з географією та візуальними асоціаціями.

Яка реакція на сервіс у соцмережах?

Користувачі активно публікують отримані зображення, зазначаючи, що результати виглядають естетично та нагадують абстрактні карти або арт-роботи. Це підвищує інтерес до сервісу та сприяє його популярності.

