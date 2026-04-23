Нова розвага від NASA: як "написати" своє ім'я за допомогою реальних супутникових знімків

В інтернеті набирає популярності онлайн-сервіс від NASA, який дозволяє створювати з супутникових знімків Landsat зображення, що формують введене користувачем слово. Для цього достатньо ввести ім'я англійськими літерами, після чого алгоритм підбирає ділянки Землі, які візуально нагадують потрібні символи.

Дивіться також Як за 60 секунд знайти ідеальний готель для відпочинку

Як працює сервіс і чому він став вірусним?

Мова про сайт від NASA, який підбирає супутникові кадри з Landsat і формує з них візуальну "композицію" у вигляді літер. Користувачеві достатньо ввести ім'я англійськими літерами, після чого алгоритм знаходить ділянки Землі, де природні форми або об'єкти нагадують потрібні символи.

Як виглядає сайт / скриншот з сайту NASA

Результат формується автоматично: на екрані з'являється зображення, яке візуально складає слово з супутникових знімків. Якщо варіант не подобається, можна оновити запит і отримати іншу комбінацію.

Дивіться також Як подорожувати автобудинком по Європі і чому досвідчені туристи обирають правило 3 – 3 – 3

У соцмережах користувачі активно публікують отримані зображення, перетворюючи сервіс на своєрідну гру з географією та візуальними асоціаціями. Багато хто відзначає, що результати виглядають несподівано естетично та нагадують абстрактні карти або арт-роботи, створені самою природою.

Як реагують українці / скриншоти з мережі

Які ще цікаві новинки варто прочитати?