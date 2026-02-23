Казковий острів Греції без натовпів туристів: закохає з першого погляду

Більшість мандрівників шукають у Греції красиві пейзажі та можливість відпочити без натовпів. Відомі острови Крит, Корфу чи Санторіні щороку приймають мільйони туристів. Проте навіть у міжсезоння їхні пляжі не здатні подарувати омріяну тишу.

У Греції ще залишилися місця, де можна відчувати особливий шарм без зайвого галасу, пише Express. Один з таких островів – Сіфнос, який має неймовірний вигляд.

Чим вражає острів Сіфнос?

Сіфнос розташований в Егейському морі між Серіфосом та Мілосом. Тут немає аеропорту й великого круїзного терміналу, тож туристів значно менше, ніж на популярних напрямках. Навіть у розпал літа атмосфера досить спокійна.

Один із мандрівників розповів, що за роки подорожей грецькими островами саме Сіфнос став його улюбленим. Інші ж відзначають простір та можливість насолодитися атмосферою без значної кількості туристів. Дехто навіть вважає, що острів не поступається красою більш розкрученим напрямкам.

Як і багато кікладських островів, Сіфнос зачаровує білими будиночками, вузькими провулками та мальовничими маршрутами для прогулянок. Столиця острова, Аполлонія, приваблює атмосферними тавернами й крамницями. А середньовічне село Кастро, розташоване на пагорбі, вважається одним із найбільш фотогенічних куточків.

Серед популярних локацій – пляж Фарос з кришталево чистою водою та монастир Хріссопігі. Багато туристів орендують авто, щоб побачити більше, а для повноцінного знайомства з островом зазвичай радять залишитися щонайменше на три ночі.

Дістатися сюди можна поромом із порту Пірей в Афінах. Подорож триває від приблизно від 3 до 6 годин – залежно від типу судна. Також є сполучення з іншими островами Кіклад, зокрема з Мілосом, Серіфосом і Санторіні. Сіфнос – це чудовий острів для тих, хто хоче насолодитися красою та моментом.

Де люблять відпочивати місцеві греки?

Греки часто віддають перевагу острову Серіфос за його численні пляжі та автентичну атмосферу, пише Lonely Planet. Регіон Ретимно на Криті славиться своїми незаповненими пляжами та культурними пам'ятками, такими як монастир Моні-Превелі. А от острів Іос стає популярним серед туристів завдяки своїм культурним містам та історичним пам'яткам.

