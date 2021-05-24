Монтериджоні – середньовічне італійське село, яке здивувало навіть Данте

Італійська Тоскана – дивовижний регіон, який приваблює мальовничою природою та старовинними містечками. Одними з таких є середньовічне село Монтериджоні, що розкинулося на вершині пагорба.

Цим імпозантним замком із 14-ма баштами був справді вражений навіть знаменитий Данте Аліг'єрі, згадуючи про нього у своїй "Божественній комедії".

До теми Свірзький замок відкривається для туристів: що треба знати про умови екскурсії

Щоб обійти все село, потрібно всього кілька хвилин. Але незважаючи на його невеликі розміри, це чарівне місце подібне до тих, що розповідають у казках.

Замок, який став селом

Італійське село Монтериджоні почалося як величезний середньовічний замок у 1200 році.

Його стіни були оточені кільцем вугілля , яке можна було запалити, якщо на горизонті з’являлися загарбники.

, яке можна було запалити, якщо на горизонті з’являлися загарбники. Існують легенди, які розповідають про таємні тунелі та підземні ходи, що з'єднували замок із сусідніми укріпленнями, навіть сказано про дорогу, яка вела до міста Сієна.



Cередньовічне італійське село Монтериджоні / Фото unusualplaces

З часом Монтериджоні перетворився на невелике село, де проживає трохи менше 10 000 людей .

. Зовнішній вигляд практично кожної будівлі зберіг свій середньовічний характер.

Єдиною косметичною зміною села протягом століть стало поступове зменшення башт, встановлених на стінах валу.



Село Монтериджоні колись було замком / Фото unusualplaces

Визначні місця Монтериджіоні

Прогулянка кам’яними вулицями Монтериджіоні схожа на подорож у минуле. У центрі села є характерний кам’яний колодязь, а на площі відкривається вид на невелику романську церкву, всередині якої містяться деякі твори, що мають велику цінність.



Центр Монтериджоні / Фото unusualplaces



Cтаровинна церква Монтериджоні / Фото unusualplaces

Біля церкви Монтериджіоні можна знайти Музей середньовічних обладунків, в якому зберігаються вірні репродукції середньовічної та ренесансної зброї, а також моделі, що ілюструють засоби та прийоми облоги.



Кам'яні вулиці Монтериджоні / Фото unusualplaces



У Монтериджоні проживає майже 10 тисяч людей / Фото unusualplaces

Кожного липня любителі історії з усього світу з’їжджалися на Середньовічний фестиваль Монтериджоні. Учасники одягалися як лицарі та з громіздкими копіями мечів відтворювали тогочасні бої, а також куштували старовинні страви та напої у місцевих ресторанах.

Ресторан Монтериджоні / Фото unusualplaces



Село Монтериджоні розташоване на вершині пагорба / Фото unusualplaces



У Монтериджоні збереглася середньовічна архітектура / Фото unusualplaces