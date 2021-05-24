Цим імпозантним замком із 14-ма баштами був справді вражений навіть знаменитий Данте Аліг'єрі, згадуючи про нього у своїй "Божественній комедії".
До теми Свірзький замок відкривається для туристів: що треба знати про умови екскурсії
Щоб обійти все село, потрібно всього кілька хвилин. Але незважаючи на його невеликі розміри, це чарівне місце подібне до тих, що розповідають у казках.
Замок, який став селом
- Італійське село Монтериджоні почалося як величезний середньовічний замок у 1200 році.
- Його стіни були оточені кільцем вугілля, яке можна було запалити, якщо на горизонті з’являлися загарбники.
- Існують легенди, які розповідають про таємні тунелі та підземні ходи, що з'єднували замок із сусідніми укріпленнями, навіть сказано про дорогу, яка вела до міста Сієна.
Cередньовічне італійське село Монтериджоні / Фото unusualplaces
- З часом Монтериджоні перетворився на невелике село, де проживає трохи менше 10 000 людей.
- Зовнішній вигляд практично кожної будівлі зберіг свій середньовічний характер.
- Єдиною косметичною зміною села протягом століть стало поступове зменшення башт, встановлених на стінах валу.
Село Монтериджоні колись було замком / Фото unusualplaces
Визначні місця Монтериджіоні
Прогулянка кам’яними вулицями Монтериджіоні схожа на подорож у минуле. У центрі села є характерний кам’яний колодязь, а на площі відкривається вид на невелику романську церкву, всередині якої містяться деякі твори, що мають велику цінність.
Центр Монтериджоні / Фото unusualplaces
Cтаровинна церква Монтериджоні / Фото unusualplaces
Біля церкви Монтериджіоні можна знайти Музей середньовічних обладунків, в якому зберігаються вірні репродукції середньовічної та ренесансної зброї, а також моделі, що ілюструють засоби та прийоми облоги.
Кам'яні вулиці Монтериджоні / Фото unusualplaces
У Монтериджоні проживає майже 10 тисяч людей / Фото unusualplaces
Кожного липня любителі історії з усього світу з’їжджалися на Середньовічний фестиваль Монтериджоні. Учасники одягалися як лицарі та з громіздкими копіями мечів відтворювали тогочасні бої, а також куштували старовинні страви та напої у місцевих ресторанах.
Ресторан Монтериджоні / Фото unusualplaces
Село Монтериджоні розташоване на вершині пагорба / Фото unusualplaces
У Монтериджоні збереглася середньовічна архітектура / Фото unusualplaces