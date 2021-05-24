Цим імпозантним замком із 14-ма баштами був справді вражений навіть знаменитий Данте Аліг'єрі, згадуючи про нього у своїй "Божественній комедії".

До теми Свірзький замок відкривається для туристів: що треба знати про умови екскурсії

Щоб обійти все село, потрібно всього кілька хвилин. Але незважаючи на його невеликі розміри, це чарівне місце подібне до тих, що розповідають у казках.

Замок, який став селом

  • Італійське село Монтериджоні почалося як величезний середньовічний замок у 1200 році.
  • Його стіни були оточені кільцем вугілля, яке можна було запалити, якщо на горизонті з’являлися загарбники.
  • Існують легенди, які розповідають про таємні тунелі та підземні ходи, що з'єднували замок із сусідніми укріпленнями, навіть сказано про дорогу, яка вела до міста Сієна.


Cередньовічне італійське село Монтериджоні / Фото unusualplaces

  • З часом Монтериджоні перетворився на невелике село, де проживає трохи менше 10 000 людей.
  • Зовнішній вигляд практично кожної будівлі зберіг свій середньовічний характер.
  • Єдиною косметичною зміною села протягом століть стало поступове зменшення башт, встановлених на стінах валу.


Село Монтериджоні колись було замком / Фото unusualplaces

Визначні місця Монтериджіоні

Прогулянка кам’яними вулицями Монтериджіоні схожа на подорож у минуле. У центрі села є характерний кам’яний колодязь, а на площі відкривається вид на невелику романську церкву, всередині якої містяться деякі твори, що мають велику цінність.


Центр Монтериджоні / Фото unusualplaces


Cтаровинна церква Монтериджоні / Фото unusualplaces

Біля церкви Монтериджіоні можна знайти Музей середньовічних обладунків, в якому зберігаються вірні репродукції середньовічної та ренесансної зброї, а також моделі, що ілюструють засоби та прийоми облоги.


Кам'яні вулиці Монтериджоні / Фото unusualplaces


У Монтериджоні  проживає майже 10 тисяч людей / Фото unusualplaces

Кожного липня любителі історії з усього світу з’їжджалися на Середньовічний фестиваль Монтериджоні. Учасники одягалися як лицарі та з громіздкими копіями мечів відтворювали тогочасні бої, а також куштували старовинні страви та напої у місцевих ресторанах.

Ресторан Монтериджоні / Фото unusualplaces


Село Монтериджоні розташоване на вершині пагорба / Фото unusualplaces


У Монтериджоні збереглася середньовічна архітектура / Фото unusualplaces