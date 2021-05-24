Этим импозантным замком с 14-ю башнями был действительно поражен даже знаменитый Данте Алигьери, упоминая о нем в своей "Божественной комедии".
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Чтобы обойти всю деревню, нужно всего несколько минут. Но несмотря на ее небольшие размеры, это волшебное место вроде тех, о которых рассказывают в сказках.
Замок, ставший деревней
- Итальянская деревня Монтериджони началась как огромный средневековый замок в 1200 году.
- Его стены были окружены кольцом угля, которое можно было зажечь, если на горизонте появлялись захватчики.
- Существуют легенды, рассказывающие о тайных туннелях и подземных ходах, соединявших замок с соседними укреплениями, даже сказано о дороге, которая вела к городу Сиена.
Средневековая итальянская деревня Монтериджони / фото unusualplaces
- Со временем Монтериджони превратился в небольшую деревню, где проживает чуть менее 10 000 человек.
- Внешний вид практически каждого здания сохранил свой средневековый характер.
- Единственным косметическим изменением деревни на протяжении веков стало постепенное уменьшение башен, установленных на стенах вала.
Деревня Монтериджони когда-то была замком / фото unusualplaces
Достопримечательности Монтериджони
Прогулка по каменным улицам Монтериджиони похожа на путешествие в прошлое. В центре села есть характерный каменный колодец, а на площади открывается вид на небольшую романскую церковь, внутри которой находятся некоторые произведения, имеющие большую ценность.
Центр Монтериджони / Фото unusualplaces
Cтаринная церковь Монтериджони / Фото unusualplaces
Возле церкви Монтериджиони можно найти Музей средневековых доспехов, в котором хранятся репродукции средневекового и ренессансного оружия, а также модели, иллюстрирующие средства и приемы осады.
Каменные улицы Монтериджони / Фото unusualplaces
В Монтериджоне проживает почти 10 тысяч человек / Фото unusualplaces
Каждый июль любители истории со всего мира съезжались на Средневековый фестиваль Монтериджони. Участники одевались как рыцари и с громоздкими копиями мечей воспроизводили тогдашние бои, а также пробовали старинные блюда и напитки в местных ресторанах.
Ресторан Монтериджони / Фото unusualplaces
Село Монтериджони расположено на вершине холма / Фото unusualplaces
У Монтериджони сохранилась средневековая архитектура / Фото unusualplaces