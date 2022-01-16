Молдова з 17 січня змінює правила в'їзду: що слід знати мандрівникам

Правила в'їзду в Молдову місцева влада вирішила змінити з 17 січня 2022 року. Найбільше зміни стосуються невакцинованих мандрівників.

Зокрема, кожен (з якої б країни він не був) повинен мати бодай один документ з урядового переліку. Але вимоги разом із таким документом надавати результат ПЛР-тесту більше немає.

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Як змінилися правила в'їзду у Молдову з 17 січня

До 17 січня охочі потрапити до Молдови з країн визначеної урядом червоної зони мали надати документ про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. І статус вакцинації не мав значення. А от з 17 січня ця вимога зникає.

Мандрівники повинні будуть надати один із таких документів (незалежно від країни, з якої подорожують):

Сертифікат (паперовий або електронний) про вакцинацію проти COVID-19, дійсний понад 14 днів.

Медичний висновок про те, що людина за минулі пів року перехворіла на коронавірус.

Тест на наявність антитіл, дійсний три місяці з моменту здачі.

Експрес-тест чи ПЛР-тест, зроблені за 48 та 72 години відповідно до в'їзду в країну.

Якщо жодного з цих документів немає – мандрівника очікує 14 днів карантину, або 7, якщо на той час буде негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту.

Діти до 12 років, які не мають симптомів хвороби, учні до 18 років, які навчаються у Молдові, люди, які приїхали на лікування, транзитні пасажири (у межах 24 годин) від карантину звільнені.

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