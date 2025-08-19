Сезон відпусток триває, рейсів більше і пасажирів, які забувають свої речі, також побільшало. Пілот вирішив поділитися порадою з туристами, бо вона допоможе вберегти їхні речі, розповідає 24 Канал з посиланням на тікток captain.steeeve8.

У якому місці пасажири найчастіше забувають речі?

Пілот, який часто ділиться лайфхаками про перельоти, розповів, що речі, які пасажири залишають у кишені на спинці попереднього сидіння, майже завжди губляться. Шанс повернути їх зменшується з кожною хвилиною після приземлення.

Перестаньте класти особисті речі в кишеню на спинці сидіння. Якщо ви продовжите так робити, то втратите їх назавжди,

– наголосив пілот.

Найчастіше це книжки, ґаджети, окуляри або навіть документи чи квитки. А в умовах швидкого прибирання літаків перед новим рейсом речі майже неможливо відстежити.

Чи справді це так?

У коментарях користувачі лише підтвердили слова пілота. Люди ділилися своїми історіями про забуті в кишені речі:

Моя вчителька перевіряла наші тести в літаку і поклала їх усі в кишеню на сидіння. Вона забула їх там, і ми всі отримали оцінку "відмінно";

Залишила свою книгу в кишені на сидінні! Довелося чекати Різдва, щоб отримати наступний том – завершила читати аж через рік. Я була така роздратована!

Кишеня! Так я загубив свій Kindle (електронна книга – 24 Канал).

Багато коментаторів написали, що поради пілота дуже корисні й попрохали розповідати більше, наприклад, про переліт із тваринами.