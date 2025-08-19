Сезон отпусков продолжается, рейсов больше и пассажиров, которые забывают свои вещи, также увеличилось. Пилот решил поделиться советом с туристами, потому что он поможет уберечь их вещи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на тикток captain.steeeve8.

Обратите внимание "Тихо ненавидят": вещь, которая больше всего раздражает бортпроводников в пассажирах

В каком месте пассажиры чаще всего забывают вещи?

Пилот, который часто делится лайфхаками о перелетах, рассказал, что вещи, которые пассажиры оставляют в кармане на спинке предыдущего сиденья, почти всегда теряются. Шанс вернуть их уменьшается с каждой минутой после приземления.

Перестаньте класть личные вещи в карман на спинке сиденья. Если вы продолжите так делать, то потеряете их навсегда,

– подчеркнул пилот.

Чаще всего это книги, гаджеты, очки или даже документы или билеты. А в условиях быстрой уборки самолетов перед новым рейсом вещи почти невозможно отследить.

Действительно ли это так?

В комментариях пользователи лишь подтвердили слова пилота. Люди делились своими историями о забытых в кармане вещах:

Моя учительница проверяла наши тесты в самолете и положила их все в карман на сиденье. Она забыла их там, и мы все получили оценку "отлично";

Оставила свою книгу в кармане на сиденье! Пришлось ждать Рождества, чтобы получить следующий том – завершила читать аж через год. Я была такая раздраженная!

Карман! Так я потерял свой Kindle (электронная книга – 24 Канал).

Многие комментаторы написали, что советы пилота очень полезны и попросили рассказывать больше, например, о перелете с животными.