Для тих, хто мріяв побувати на Кубі, Європа має чудову альтернативу, яка не потребує міжконтинентального перельоту – іспанське місто Кадіс. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Чому Кадіс так схожий на Кубу

Кадіс майже повністю оточений водою, адже розташований на вузькому півострові в Андалусії. Старе місто нагадує центр Гавани через звивисті вулички та пастельні будинки з кованими решітками. Колоніальна архітектура міста дуже схожа на карибську – тут навіть є екзотичні дерева, які нібито були завезені з Латинської Америки.

Подібність така сильна, що режисери часто використовують Кадіс як знімальний майданчик для фільмів про Кубу.



Атмосферні вулички Кадіса / Фото Diego F. Parra, Pexels

Кадіс – стародавнє місто, адже його заснували ще 1100 років до нашої ери. Через це тут повітря буквально просякнуте історією. Історичні квартали контрастують з сучасними районами. Сюди точно варто приїхати, якщо ви хочете побачити щось зовсім інше за традиційні європейські курорти.

Де розташоване місто Кадіс на карті:

З обов'язкових локацій, які треба відвідати – площа Міна, церква Сан-Антоніо та вежа Тавіра, з якої відкривається захоплива панорама на старе місто та Атлантичний океан. Влітку Кадіс є чудовим варіантом для пляжного відпочинку. До речі, раніше ми писали про ще одне місто в Іспанії, яке нагадує Кариби.