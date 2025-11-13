Мінімум стресу, максимум вражень: топ 5 міст Європи для одноденної подорожі

Багато туристів обирають втечу на одну – дві ночі, а деякі навіть лише на день. Нове дослідження визначило найзручніші місця в Європі для коротких візитів, які точно зроблять ваш відпочинок ідеальним та без стресу.

Якщо хочете спланувати швидку та цікаву подорож в Європі, залишайтесь з нами та читайте подробиці від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Які міста Європи є найкращим вибором для швидкої та комфортної подорожі?

1. Краків, Польща

Краків – одне з найменш стресових міст Європи для коротких поїздок. Старе місто легко оглянути пішки, головна ринкова площа вражає своєю атмосферою, а численні кав'ярні та ресторани додають комфорту.

Краків, Польща / фото "Закарпатавтотранс"

2. Копенгаген, Данія

Копенгаген відомий спокійною атмосферою, чистими районами та зручними велосипедними маршрутами. Тут можна насолоджуватися прогулянками вздовж каналів, садами Тіволі та затишними вуличками, які підходять для тихого відпочинку.

3. Прага, Чехія

Прага приваблює доступними готелями, великою кількістю безкоштовних пам'яток та компактним центром. Старе місто, Карлів міст і Празький замок розташовані поруч, що дозволяє легко досліджувати місто пішки.

Прага, Чехія / фото GoStudy

4. Венеція, Італія

Венеція ідеальна для романтичних прогулянок: канали, мости та тихі вулички створюють неповторну атмосферу. Компактний центр робить місто зручним для пішого огляду та спокійного відпочинку.

Як пише Insurte, туристи, які не ночують у історичному центрі Венеції, повинні сплатити 5 – 10 євро з особи за в'їзд у період з 8:30 до 16:00 – ця нова плата стосується лише стародавнього міста, а не всього столичного району.

5. Пальма-де-Майорка, Іспанія

Місто пропонує легкий доступ до сонячного відпочинку, пляжі поруч зі старим містом та затишні дворики для прогулянок. Тут можна поєднати відпочинок на узбережжі з оглядом місцевих пам'яток.

