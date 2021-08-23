З Миколаєва у Туреччину та Грузію: незабаром з'являться нові авіарейси

Відтепер полетіти у Тбілісі та Анталію можна з Миколаєва. Українська авіакомпанія Bees Airline отримала право на експлуатацію цих двох напрямків.

Про це стало відомо 19 серпня, з останніх наказів Державіаслужби України. Деталі нових напрямків дізнайтесь далі.

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Нові авіарейси з Миколаєва

Відтепер літати у Туреччину та Грузію з Миколаєва буде Bees Airline. Новий напрямок Миколаїв – Тбілісі – буде регулярним: 2 рейси на тиждень з 23.08.2021 на необмежений термін. Миколаїв – Анталія – це чартерні рейси, які будуть літати з 23.08.2021 до 30.10.2021.



Нові рейси з Миколаєва у Грузію та Туреччину / Фото Bees Airline

Такі нововведення пов'язані із тимчасовим закриттям херсонського аеропорту. Нові рейси з Миколаєва будуть повністю дублювати херсонські напрямки Bees Airline.

До цього авіакомпанія не літала з Миколаєва та не отримувала права на рейси з обласного центру. Нещодавно у Bees Airline також з'явились нові напрямки з Києва в Алікіанте та Самарканд.

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