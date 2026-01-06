Не у Покровську: де народився Микола Леонтович, автор легендарного "Щедрика"

Багато хто помилково думає, що Микола Леонтович народився у Покровську на Донеччині. Адже там він працював учителем співів у залізничній школі та створив свій знаменитий "Щедрик".

А проте насправді композитор з'явився на світ 13 грудня 1877 року в селі Монастирок. 24 Канал із посиланням на uinp.gov.ua розповість про це докладніше.

Дивіться також Ні, це не палац: на Вінниччині посеред лісу можна побачити розкішну споруду, яка вас вразить

Чому Монастирок на Вінниччині варто відвідати шанувальникам Леонтовича і не тільки?

Микола Леонтович народився 1877 року у присілку Селевинці села Монастирок Брацлавського повіту на Поділлі. Нині воно є частиною Немирівської громади Вінницької області та розташоване приблизно за 40 кілометрів від обласного центру.

Цікаво, що народився Леонтович посеред Різдвяних свят. Символічно для автора найвідомішої у світі української колядки.​

Родина Леонтовичів мала глибоке духовне коріння. Батько Дмитро служив сільським священником, продовжуючи традицію п'яти поколінь духовенства. А ще й грав на віолончелі, скрипці та гітарі, також керував хором семінаристів. Від нього маленький Микола й здобув перше музичне виховання.

Раннє дитинство Леонтовича пройшло в іншому селі – Шершні, теж на Вінниччині, куди родина переїхала після Монастирка.​ А головний музей композитора станом на сьогодні стоїть у селі Марківка Теплицького району, де Леонтовича вбили у 1921 році.

Цікаві факти з біографії Миколи Леонтовича: дивіться відео LastHetman

Однак саме Монастирок залишається тим місцем на карті, де почалася історія геніального композитора. Того самого, чий "Щедрик" у 1969 році прогримів на всю планету в обробці американських джазменів як Carol of the Bells.​

До слова, поруч із рідним селом Леонтовича лежить Немирів. Його також варто відвідати, як пише info-ua.net, зокрема заради Свято-Троїцького монастиря XVII століття та костелу святого Йосипа Обручника у стилі неоготики. Цікавими для туристів будуть і палац княгині Щербатової, і Брацлавський млин, а ще ландшафтний парк "Немирівське Побужжя".

Які ще цікаві туристичні магніти Вінницької області варто відвідати кожному?