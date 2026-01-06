Однако на самом деле композитор появился на свет 13 декабря 1877 года в селе Монастырок. 24 Канал со ссылкой на uinp.gov.ua расскажет об этом подробнее.

Почему Монастырок в Винницкой области стоит посетить поклонникам Леонтовича и не только?

Николай Леонтович родился в 1877 году в приселке Селевинцы села Монастырок Брацлавского уезда на Подолье. Сейчас оно является частью Немировской общины Винницкой области и расположено примерно в 40 километрах от областного центра.

Интересно, что родился Леонтович посреди Рождественских праздников. Символично для автора самой известной в мире украинской колядки.

Семья Леонтовичей имела глубокие духовные корни. Отец Дмитрий служил сельским священником, продолжая традицию пяти поколений духовенства. А еще и играл на виолончели, скрипке и гитаре, также руководил хором семинаристов. От него маленький Николай и получил первое музыкальное воспитание.

Раннее детство Леонтовича прошло в другом селе – Шершни, тоже в Винницкой области, куда семья переехала после Монастырка. А главный музей композитора по состоянию на сегодня стоит в селе Марковка Теплицкого района, где Леонтовича убили в 1921 году.

Однако именно Монастырок остается тем местом на карте, где началась история гениального композитора. Того самого, чей "Щедрик" в 1969 году прогремел на всю планету в обработке американских джазменов как Carol of the Bells.

К слову, рядом с родным селом Леонтовича лежит Немиров. Его также стоит посетить, как пишет info-ua.net, в частности ради Свято-Троицкого монастыря XVII века и костела святого Иосифа Обручника в стиле неоготики. Интересными для туристов будут и дворец княгини Щербатовой, и Брацлавская мельница, а еще ландшафтный парк "Немировское Побужье".

