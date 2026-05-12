Можуть затримати на контролі: чому в аеропортах уважно перевіряють металеві пляшки

Металеві пляшки для води дедалі частіше беруть у подорожі як зручну та екологічну альтернативу одноразовому пластику. Водночас, саме вони нерідко стають причиною додаткових перевірок в аеропорту, адже правила їх перевезення мають свої нюанси.

Подорожі з багаторазовими пляшками для води стали звичною практикою для мандрівників, однак не всі пасажири знають, що металеві ємності можуть викликати додаткові перевірки під час проходження контролю безпеки в аеропорту. Читайте корисні подробиці у матеріалі від 24 Каналу.

Чи можна взяти пляшку з водою у літак?

Питання про пляшку води в літаку є одним із найпоширеніших серед мандрівників, особливо тих, хто хоче уникнути зневоднення під час перельоту. Загалом, так – взяти пляшку можна, але не у наповненому вигляді під час проходження контролю безпеки. Це пов'язано з міжнародними правилами перевезення рідин у ручній поклажі, розповідає Remitly.

Яке правило діє для рідин у ручній поклажі?

У більшості аеропортів діє правило 3 – 1 – 1. Воно передбачає, що всі рідини, гелі та аерозолі повинні бути у контейнерах об'ємом не більше 100 мілілітрів. Усі ці ємності мають поміщатися в один прозорий пластиковий пакет. Це означає, що стандартну пляшку води більшого об'єму через контроль безпеки пронести не дозволять, навіть якщо вона запечатана.

Чому у літаках забороняють перевозити понад 100 мілілітрів рідини?

Ми вже детально розповідали про правило обмеження рідин у ручній поклажі до 100 мілілітрів. Його запровадили не випадково – воно має безпекове підґрунтя. Після загрози, виявленої у 2006 році, коли було викрито план використання небезпечних рідких речовин на борту, авіаційні служби запровадили суворі правила. Відтоді рідини дозволено перевозити лише в ємностях до 100 мілілітрів, у прозорому пакеті та з обмеженим загальним обсягом. Чому так? Бо такий об'єм вважається недостатнім для створення небезпечної реакції в умовах літака.

Чому металеві пляшки можуть створювати проблеми?

Пасажири, які подорожують із металевими або термопляшками з нержавіючої сталі, повинні обов'язково спорожнити їх перед проходженням контролю безпеки. Причина полягає в тому, що сучасні сканери не завжди можуть "зчитати" вміст через подвійні стінки та теплоізоляцію таких пляшок.

Це може виглядати як підозрілий об'єкт і викликати додаткову перевірку. У деяких аеропортах, зокрема в Едінбурзі, прямо зазначають: усі металеві та вакуумні пляшки мають бути порожніми до моменту проходження контролю. Після цього їх можна безкоштовно наповнити водою в зоні після безпеки.

Порожні пластикові або металеві пляшки будь-якого розміру зазвичай дозволені до перевезення в ручній поклажі. Проте якщо пляшка заповнена, навіть герметично закрита, її доведеться або випити, або викинути під час перевірки.

Що робити з пляшкою після контролю безпеки?

Після проходження перевірки пасажири можуть наповнити пляшку у спеціальних питних станціях, фонтанчиках або кафе в аеропорту. У більшості сучасних аеропортів такі зони передбачені саме для мандрівників із багаторазовими пляшками. Також воду можна попросити у бортпровідників вже на борту літака.

Які ще поради варто знати туристам?

Перед тим, як складати речі у подорож, покладіть шматок мила у валізу. Він не тільки освіжає одяг і взуття, а й допомагає уникнути неприємних запахів у валізі. Але варто знати декілька правил, які допоможуть отримати бажаний ефект: