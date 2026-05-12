Можуть затримати на контролі: чому в аеропортах уважно перевіряють металеві пляшки
- Металеві пляшки можуть викликати додаткові перевірки в аеропорту через проблеми з їх скануванням.
- Порожні пластикові або металеві пляшки дозволені до перевезення в ручній поклажі, але заповнені пляшки необхідно спорожнити перед контролем безпеки.
Металеві пляшки для води дедалі частіше беруть у подорожі як зручну та екологічну альтернативу одноразовому пластику. Водночас, саме вони нерідко стають причиною додаткових перевірок в аеропорту, адже правила їх перевезення мають свої нюанси.
Подорожі з багаторазовими пляшками для води стали звичною практикою для мандрівників, однак не всі пасажири знають, що металеві ємності можуть викликати додаткові перевірки під час проходження контролю безпеки в аеропорту. Читайте корисні подробиці у матеріалі від 24 Каналу.
Дивіться також Як зібратися на тиждень із ручною поклажею: прості лайфхаки від стилістки
Чи можна взяти пляшку з водою у літак?
Питання про пляшку води в літаку є одним із найпоширеніших серед мандрівників, особливо тих, хто хоче уникнути зневоднення під час перельоту. Загалом, так – взяти пляшку можна, але не у наповненому вигляді під час проходження контролю безпеки. Це пов'язано з міжнародними правилами перевезення рідин у ручній поклажі, розповідає Remitly.
Яке правило діє для рідин у ручній поклажі?
У більшості аеропортів діє правило 3 – 1 – 1. Воно передбачає, що всі рідини, гелі та аерозолі повинні бути у контейнерах об'ємом не більше 100 мілілітрів. Усі ці ємності мають поміщатися в один прозорий пластиковий пакет. Це означає, що стандартну пляшку води більшого об'єму через контроль безпеки пронести не дозволять, навіть якщо вона запечатана.
Чому у літаках забороняють перевозити понад 100 мілілітрів рідини?
Ми вже детально розповідали про правило обмеження рідин у ручній поклажі до 100 мілілітрів. Його запровадили не випадково – воно має безпекове підґрунтя. Після загрози, виявленої у 2006 році, коли було викрито план використання небезпечних рідких речовин на борту, авіаційні служби запровадили суворі правила. Відтоді рідини дозволено перевозити лише в ємностях до 100 мілілітрів, у прозорому пакеті та з обмеженим загальним обсягом. Чому так? Бо такий об'єм вважається недостатнім для створення небезпечної реакції в умовах літака.
Чому металеві пляшки можуть створювати проблеми?
Пасажири, які подорожують із металевими або термопляшками з нержавіючої сталі, повинні обов'язково спорожнити їх перед проходженням контролю безпеки. Причина полягає в тому, що сучасні сканери не завжди можуть "зчитати" вміст через подвійні стінки та теплоізоляцію таких пляшок.
Це може виглядати як підозрілий об'єкт і викликати додаткову перевірку. У деяких аеропортах, зокрема в Едінбурзі, прямо зазначають: усі металеві та вакуумні пляшки мають бути порожніми до моменту проходження контролю. Після цього їх можна безкоштовно наповнити водою в зоні після безпеки.
Дивіться також За валізу 40/30/20 у Ryainair можуть оштрафувати: які правила ручної поклажі варто знати
Порожні пластикові або металеві пляшки будь-якого розміру зазвичай дозволені до перевезення в ручній поклажі. Проте якщо пляшка заповнена, навіть герметично закрита, її доведеться або випити, або викинути під час перевірки.
Що робити з пляшкою після контролю безпеки?
Після проходження перевірки пасажири можуть наповнити пляшку у спеціальних питних станціях, фонтанчиках або кафе в аеропорту. У більшості сучасних аеропортів такі зони передбачені саме для мандрівників із багаторазовими пляшками. Також воду можна попросити у бортпровідників вже на борту літака.
Які ще поради варто знати туристам?
Перед тим, як складати речі у подорож, покладіть шматок мила у валізу. Він не тільки освіжає одяг і взуття, а й допомагає уникнути неприємних запахів у валізі. Але варто знати декілька правил, які допоможуть отримати бажаний ефект:
Вибір мила. Достатньо класичного дитячого або простого мила, але для додаткової свіжості можна взяти з трав'яним ароматом, наприклад, лаванди або розмарину.
Упаковка. Мило потрібно повністю загорнути та відокремити від одягу, щоб воно не розмазалося. Добре підійде запасний носок, зав'язаний на кінці, або дихаюча тканина, наприклад, марля чи муслін.
Місце у валізі. Підбирайте місце залежно від того, що хочете освіжити: взуття чи одяг. Зазвичай мило кладуть між речами або білизною. Не бійтеся користуватися милом у подорожі, якщо у орендованому житлі забули покласти його в душі або з'явилась пляма на улюбленій сорочці.
Часті питання
Чи можна взяти пляшку з водою у літак?
Загалом, так – взяти пляшку можна, але не у наповненому вигляді під час проходження контролю безпеки. Це пов'язано з міжнародними правилами перевезення рідин у ручній поклажі.
Яке правило діє для рідин у ручній поклажі?
У більшості аеропортів діє правило 3 – 1 – 1, яке передбачає, що всі рідини, гелі та аерозолі повинні бути у контейнерах об'ємом не більше 100 мілілітрів. Усі ці ємності мають поміщатися в один прозорий пластиковий пакет.
Чому металеві пляшки можуть створювати проблеми під час контролю безпеки?
Сучасні сканери не завжди можуть 'зчитати' вміст металевих пляшок через подвійні стінки та теплоізоляцію, що може викликати додаткову перевірку. У деяких аеропортах вимагають, щоб такі пляшки були порожніми при проходженні контролю.