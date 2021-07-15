Острівна країна Маврикій відкрила свої кордони для іноземних туристів, зокрема з України

Блакитні береги, піщані пляжі, кристально чистий океан і високі пальми – все це про Маврикій. Один з найпопулярніших островів Індійського океану оголосив про відкриття кордонів для туристів.

Острівна держава була закрита 16 місяців. Сьогодні, 15 липня, мандрівників почали впускати вперше після такої довгої перерви.

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Річ у тім, що уряд країни розробив 3-етапну програму з відновлення туризму, перша фаза якої триватиме з 15 липня до 30 вересня 2021 року.

Маврикій радий вітати міжнародних гостей у нашому безпечному та надійному середовищі на острові, – сказав Стівен Обеегаду, віцепрем'єр-міністр Маврикія та міністр туризму.

За його словами, країна перебуває в тому положенні, що має можливість пропустити міжнародних відвідувачів, як вакцинованих, так і невакцинованих, до курортних бульбашок та карантинних готелів, перш ніж дозволити гостям відчути визначні пам'ятки острова.

Умови в'їзду на Маврикій

Кожен турист повинен мати із собою результати негативних ПЛР-тестів, зроблених за п'ять та сім днів до вильоту. Проживати прибулі зможуть в одній з 14 так званих "туристичних бульбашок" – це сертифіковані курорти, безпечні від коронавірусу.

Невакциновані мандрівники зобов'язані піти на 14-денну самоізоляцію, а вакциновані одразу зможуть користуватися пляжем та іншою інфраструктурою готелю.

При цьому і тим, і іншим після прибуття доведеться повторно пройти два ПЛР-тестування на 7 і 14-й день відпочинку. Якщо результат негативний – туристам дозволено вільно пересуватися островом.

Правила діятимуть до 30 вересня, а від 1 жовтня (на 2 етапі) від вакцинованих туристів вимагатимуть лише негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту.

За даними Worldometer , станом на 15 липня 2021 року на Маврикії виявлено 1 858 випадків зараження коронавірусом, з них 18 летальних.

Відзначимо, раніше Словенія оновила умови в'їзду. Тепер мандрівники з усього світу можуть потрапити на відпочинок до цієї балканської країни.

Своєю чергою, Ізраїль повернув вимогу карантину для туристів.

Крім того, уряд Мальти вирішив закрити кордони для невакцинованих мандрівників.