МАУ влаштувала розпродаж квитків на деякі рейси з України: куди можна полетіти і за скільки
Джерело:lowcost.ua
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" влаштувала святковий розпродаж квитків з України. Знижка на деякі напрямки до 15%.
Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.
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Знижка до 15%: розпродаж від МАУ
Так, авіакомпанія МАУ пропонує дешеві квитки на рейси з Києва та Одеси.
За акційними квитками можна полетіти в Нідерланди, Англію, Францію, Італію, Литву, Кіпр, Чехію, Іспанію, Швейцарію, ОАЕ, Туреччину, Єгипет, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Молдову та Узбекистан.
Акційні напрямки з Києва
- Вільнюс – від 653 гривень;
- Мілан – від 1 265 гривень;
- Рим – від 1 333 гривень;
- Прага – від 1 401 гривні;
- Єреван – від 1 645 гривень;
- Тбілісі – від 1 890 гривень;
- Стамбул – від 1 944 гривні;
- Ларнака – від 1 985 гривень;
- Барселона – від 2 094 гривень;
- Баку – від 2 203 гривень;
- Кишинів – від 2 230 гривень;
- Париж – від 2 896 гривень;
- Амстердам – від 2 964 гривень;
- Дубай – від 3 331 гривні;
- Каїр – від 3 495 гривень;
- Ташкент – від 3 821 гривні;
- Женева – від 4 922 гривень.
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Акційні напрямки з Одеси
- Вільнюс – від 1 401 гривні;
- Єреван – від 1 700 гривень;
- Прага – від 1 713 гривень;
- Рим – від 1 944 гривень;
- Мілан – 1 972 гривень;
- Тбілісі – від 2 080 гривень;
- Ларнака – від 2 298 гривень;
- Стамбул – від 2 352 гривень;
- Париж – від 2 611 гривень;
- Барселона – від 2 624 гривень;
- Амстердам – від 2 760 гривень;
- Кишинів – від 3 005 гривень;
- Баку – від 3 032 гривень;
- Женева – від 3 100 гривень;
- Дубай – від 3 413 гривень;
- Каїр – від 3 862 гривень;
- Ташкент – від 4 664 гривень.
Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 26 грудня та поширюється на рейси з 15 січня до 14 квітня 2022 року.
Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.