МАУ відновить прямі рейси з України до США та Канади: відомі дати

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила про відновлення прямих рейсів з Києва до Сполучених Штатів Америки та Канади. Польоти розпочнуть здійснювати вже з червня 2022 року.

Забронювати квитки можна на сайті авіакомпанії flyuia.com, а також на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

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МАУ відновить прямі рейси з Києва до США та Канади

Так, рейси з Києва до Торонто заплановано відновити з 1 червня, а до Нью-Йорку з 2 червня.

Перельоти здійснюватимуться на широкофюзеляжних літаках Boeing 777.

Розклад рейсів

Полетіти з Києва до Нью-Йорку можна буде 4 рази тиждень – щопонеділка, четверга, п'ятниці та неділі. Рейси за напрямком Київ – Торонто здійснюватиметься двічі на тиждень – у середу та суботу, а назад – у четвер та неділю.

Київ 10:00 – Нью-Йорк 12:55 (тривалість польоту – 9 годин 55 хвилин);

10:00 – 12:55 (тривалість польоту – 9 годин 55 хвилин); Нью-Йорк 04:20 – Київ 20:20 (тривалість польоту – 9 годин);

04:20 – 20:20 (тривалість польоту – 9 годин); Київ 10:10 – Торонто 12:45 (тривалість польоту – 9 годин 35 хвилин);

10:10 – 12:45 (тривалість польоту – 9 годин 35 хвилин); Торонто 05:30 – Київ 21:30 (тривалість польоту – 9 годин).

Вартість квитків

Ціни на квитки з Києва до Нью-Йорку розпочинаються від 8 447 гривень (276 євро) в один бік та від 16 894 гривень (547 євро) в обидва.

Полетіти до Торонто можна за ціною від 8 562 гривень (276 євро) в один бік та від 17 123 гривень (547 євро) в обидва.

Тариф з найдешевшими квитками передбачає перевезення 23 кілограмів багажу, 7 кілограмів ручної поклажі, а також харчування на борту літака.

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Польоти МАУ до США

Виконання далекомагістральних рейсів в Північну Америку МАУ припинила навесні 2020 року у зв'язку із пандемією COVID-19.

Деякий час авіакомпанія продовжила виконувати спецрейси, але відмовилась від далекомагістральних літаків, тому літала до Нью-Йорку на середньомагістральних Boeing 737 з технічною зупинкою в Ісландії. Ці рейси вважалися "найгіршими", адже тривали не 10, а 12 годин.

Тому, згодом в МАУ вирішили відтермінувати відновлення польотів до США та змінили тип літаків.