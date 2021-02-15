Прип'ять і ЧАЕС з висоти пташиного польоту: МАУ пропонує нову послугу для туристів – ціна

Напевне кожен хотів би політати над містом-привидом. Тепер у вас є така можливість, адже МАУ розпочала продаж квитків на повітряну екскурсію над Києвом, покинутою Прип'яттю, ЧАЕС та аеродромом Гостомель, де базується Ан-225 Мрія.

Політ здійснюватиметься 7 березня на регіональному реактивному літаку Embraer 195. Тривалість – 1 година 10 хвилин.

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Як відбуватиметься екскурсія

Літак злетить з аеропорту Бориспіль, пройде над Києвом на висоті 900 метрів і візьме курс на Зону відчуження. Маршрут спланований так, що всі ключові об'єкти зможуть побачити пасажири з обох сторін літака.

авіаквитка на одну людину становить

В неї входить переліт, харчування та екскурсія на найбільший пасажирський літак в Україні Boeing 777 по поверненню в Бориспіль.



План повітряної екскурсії МАУ над Києвом і Зоною відчуження / avianews.com

Всього доступні 100 квитків. Щоб забронювати місце необхідно написати запит в МАУ на електронну пошту excursion@flyuia.com.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розвиватиме туризм у Чорнобильській зоні, який постраждав через пандемію.

Додамо, 4 лютого Прип'яті виповнився 51 рік. На честь цього презентували відео, в якому можна побачити як виглядало місто до аварії на ЧАЕС.