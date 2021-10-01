МАУ дозволили літати з Києва в Домініканську Республіку

Домініканська Республіка – справжній рай на землі. Саме так характеризують цю екзотичну країну туристи.

Найближчим часом й українці зможуть її відвідати – авіакомпанія Міжнародні авіалінії України отримала права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Домініканська Республіка. Про це свідчить наказ Державіаслужби України №1516.

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МАУ зможе виконувати регулярні перельоти із Києва в Пунта-Кану.

Права надано із 4 жовтня 2021 року на необмежений строк з частотою рейсів двічі на тиждень.

Зазначається, що отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіакомпанія виконуватиме рейси за цим напрямком.

Умови в'їзду

Якщо ви подивитеся на карту та пригадаєте, де розташована Домінікана, то ціна туру у понад 30 тисяч гривень з людини вас не здивує. Водночас не радимо заощаджувати на готелі, адже в екзотичних країнах ціна – гарантія якості

Домініканська республіка не вимагає сертифікатів про вакцинацію чи негативні результати тестів на COVID-19. Натомість мандрівники мають заповнити й видрукувати код "Електронного квитка".

Перед вильотом варто уточнити в авіакомпанії вимоги щодо тестування для прибулих рейсів в Домініканську Республіку.

COVID-19 в Домініканській Республіці: останні дані

За даними Worldometer, станом на 29 вересня 2021 року у Домініканській Республіці виявлено 357 982 випадки зараження коронавірусом;

На жаль, з них 4 041 летальний;

Водночас 348 865 осіб побороли хворобу.

Зауважимо, до 30 вересня МАУ проводить розпродаж авіаквитків за багатьма напрямками зі знижкою 20%.