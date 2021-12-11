МАУ долучилася до програми виплати 1 тисячі гривень щепленим особам

Авіакомпанія МАУ стала одним з перших українських перевізників, квитки яких можна буде придбати за цільову тисячу гривень, виділену державою повністю щепленим громадянам.

Кошти можна буде витратити на переліт виключно внутрішніми рейсами авіакомпанії.

Читайте також Застілля по-грузинськи: особливості культури, яка надихає весь світ

На які рейси можна витратити кошти

Наразі МАУ виконує регулярні рейси лише між Києвом та Одесою. Проте авіакомпанія планує розширення внутрішньої мережі, що в перспективі надасть більший вибір мандрівникам. Приміром, нещодавно МАУ оголосила про відкриття сезонних рейсів з Одеси в Івано-Франківськ.

Про умови бронювання квитків із застосуванням виділених коштів МАУ повідомить після проведення технічної інтеграції.

Програма видачі 1 тисячі гривень вакцинованим особам стартує 19 грудня та триватиме до кінця 2022 року.