МАУ анонсувала сезонний внутрішній рейс: куди літатиме
Джерело:Lowcostavia
В кінці грудня 2021 року, українська авіакомпанія МАУ запускає новий сезонний рейс. Як зазначено в пресрелізі, перевізник обслуговуватиме рейси з Одеси в Івано-Франківськ.
Прямі рейси з Одеси в Івано-Франківськ перевізник почне виконувати з 25 грудня 2021 року. Відомо, що вони здійснюватимуться один раз на тиждень.
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Скільки це коштуватиме
Ціна квитків стартуватиме від 68 євро (2079 гривень) в один бік. У вартість включено перевезення багажу та лижного спорядження.
Детальніше про рейс Одеса – Івано-Франківськ
- у грудні заплановано один рейс 25 числа,
- в січні – один рейс в п’ятницю 8-го,
- з 16 січня рейси обслуговуватимуть щонеділі.
Виліт з Одеси о 11:55, повернення з Івано-Франківська о 14:10, тривалість польоту – 1 година 15 хвилин.
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Де купити авіаквитки
Квитки можна придбати на офіційному сайті flyuia.com, а також на lowcostavia або kiwi, де ви зможете відразу порівняти ціни від різних авіакомпаній за одним напрямком.