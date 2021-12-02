МАУ анонсувала сезонний внутрішній рейс: куди літатиме

В кінці грудня 2021 року, українська авіакомпанія МАУ запускає новий сезонний рейс. Як зазначено в пресрелізі, перевізник обслуговуватиме рейси з Одеси в Івано-Франківськ.

Прямі рейси з Одеси в Івано-Франківськ перевізник почне виконувати з 25 грудня 2021 року. Відомо, що вони здійснюватимуться один раз на тиждень.

До теми МАУ та Air Ocean Airlines надали права на 6 нових маршрутів: куди літатимуть

Скільки це коштуватиме

Ціна квитків стартуватиме від 68 євро (2079 гривень) в один бік. У вартість включено перевезення багажу та лижного спорядження.

Детальніше про рейс Одеса – Івано-Франківськ

Приклад бронювання / Фото Lowcostavia

Прямі рейси з Одеси в Івано-Франківськ перевізник почне виконувати з 25 грудня 2021 року один раз на тиждень:

у грудні заплановано один рейс 25 числа,

в січні – один рейс в п’ятницю 8-го,

з 16 січня рейси обслуговуватимуть щонеділі.

Виліт з Одеси о 11:55, повернення з Івано-Франківська о 14:10, тривалість польоту – 1 година 15 хвилин.

Читайте також Мандрівка до Грузії, не виходячи з дому: які традиційні грузинські страви варто приготувати

Де купити авіаквитки

Квитки можна придбати на офіційному сайті flyuia.com, а також на lowcostavia або kiwi, де ви зможете відразу порівняти ціни від різних авіакомпаній за одним напрямком.