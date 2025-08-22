Чимало мандрівників йдуть з Буковеля на гору Хом'як. Однак поблизу цієї вершини є інша гора, яка, хоч і менш популярна, але дарує яскраві краєвиди. Ця вершина – гора Синяк, висота якої 1665 метрів. Як підкорити Синяк – розповідає 24 Канал.

Що відомо про гору Синяк?

Гора Синяк розташована в межах Карпатського національного природного парку в Івано-Франківській області. Гора Синяк та прилегла до неї частина хребта належать до Східних Ґорґан.

Цей район Українських Карпат вирізняється стрімкими лісистими схилами, глибокими долинами, кам'яними осипами та грядами.



Висота гори Синяк 1665 метрів / Фото 24 Каналу

До висоти приблизно 1300 метрів гора вкрита лісом, вище починаються альпійські луки, а ще через 100 метрів – суцільні кам'яні розсипища.

З вершини гори Синяк видно сусідні хребти: Довбушанка (на північному заході) і Явірник (на північному сході).

Звідси теж відкривається чудова панорама на гірськолижний курорт Буковель, а також вигляд на найвищий хребет Українських Карпат – Чорногірський, з вершинами Говерли (2061 метр) і Петроса (2020 метрів).

Гора Синяк на карті

Який маршрут на гору Синяк?

Часто кажуть, що похід на Синяк – це нібито звичайний прогулянковий маршрут навіть для початківців. Однак це не зовсім так, оскільки для непідготовлених людей чи дітей це буде важке сходження.

Особливо складно буде для тих, хто до того не підкорював Хом'як. Мандрівниками, які мають досвід сходження на Хом'як, вийти на гору Синяк буде значно легше.

Курорт Буковель є стартовою точкою маршруту як на Синяк, так і на гору Хом'як. Щоб вийти на маршрут, потрібно йти від відкритого паркінгу, пройти готель Radisson Blu та вийти до лижної траси 9А, після чого рухатися вздовж неї.



Дорога на гору Синяк / Фото 24 Каналу

Дорога вздовж лижної траси є чи не найскладнішим етапом на маршруті, оскільки під пекучим сонцем доводиться стрімко набирати висоту – близько 200 метрів.

Поряд є підйомник до лісу, який влітку не працює. Тому цю частину маршруту доводиться долати пішки, а влітку з великим рюкзаком це досить важко.

Маршрут на гору Синяк добре промаркований: на дорогах помаранчеві крапки, а на деревах чи каміннях – біло-зелені марки.

Після лижної траси, щоб дійти до Синяка, потрібно рухатися через ліс з легкими підйомами. З лісу стежка виводить до вершини Бульчиньоха (1455 метрів), де можна відпочити в альтанці.



Гора Синяк / Фото 24 Каналу

Коли ви перевели дух, від Бульчиньохи потрібно спуститися униз приблизно на 100 метрів до полонини Томнатик. З цієї полонини відкривається чудовий вид на Хом'як, Синяк, Малий Горган і Бабин Погар.

Підйом з полонини Томнатик на вершину Синяк у повільному темпі складе близько 50 хвилин. Швидкому підйому перешкоджають камені, які змушують йшли повільно. Окрім того, доводиться дертися серпантиновими стежками та де-не-де через жереб.

Панорама з гори Синяк: дивіться відео

Чим Синяк відрізняється від Хом'яка?

Хоча гора Синяк і вища, аніж Хом'як – все ж підкорення першої дещо простіше. Річ у тім, що на Хом'яку високе та велике каміння, а також вузькі проходи.

Натомість дорогою на Синяк каміння більш дрібне, тому по ньому легше ступати. Також каміння не настільки хитається, а стежка – не така вузька.



Захід сонця у Карпатах / Фото 24 Каналу

Великий плюс Синяка у тому, що на горі значно менше людей, коли Хом'як часто переповнений туристами. Тому Синяк точно кращий за Хом'як, якщо ви шукаєте спокійного відпочинку.

Під час підкорення Синяка варто врахувати два нюанси:

по-перше, на вершині не вийде просто так посидіти та перевести дух, як на Говерлі. Вершина Синяка кам'яниста, тому слід взяти із собою каремат, оскільки сидіти на гострому камінні не надто приємне задоволення;

по-друге, у похід важливо взяти багато води. На маршруті немає ні джерел, ні струмків. Важливо розрахувати так, щоб запасу води вистачило до полонини Томнатик, де є джерело.

Які ж недоліки маршруту на Синяк?

Зазвичай причина недоліків на туристичних маршрутах криється у самих людях. Враження від походу на Синяк може зіпсувати заборонений в Україні джипінг.

Що таке джипінг? Це активний "відпочинок", що полягає в поїздках на автомобілях або інших транспортних засобах підвищеної прохідності (джипах, багі, квадроциклах) по природних, часто важкодоступних територіях. В Україні на території заповідників і нацпарків джипінг заборонений.

Проблема в тому, що на полонину Томнатик їдуть чимало джипів. Завдяки горезвісній "атракції" так звані "мандрівники" роблять фотографії на фоні гір, після чого спускаються донизу.



Джип, дорогою на Синяк / Фото 24 Каналу

Із Синяка до Буковеля можна спуститися двома стежками. Якщо дорога через вершину Бульчиньоха нормальна, то обхідний шлях через джипи набагато гірший. Там багато "колій" від джипів, а самі позашляховики заважають спокійно спускатися.

Врешті-решт, на полонині Томнатик є чимало місця для наметів, а також облаштовані місця для вогнища. Однак спокійно відпочити на полонині навряд чи вийде через інших галасливих туристів, які приїжджають на джипах.

Як продовжити маршрут із Синяка?

Якщо ви підкорили гору Синяк, то можете спуститися до полонини Томнатик і рухатися до Буковеля.

Якщо ж маршрут на Синяк виявився легким, то мандрівку можна продовжити хребтом до вершини Малий Ґорґан. Висота цієї гори 1592,5 метра.

Гора Малий Ґорґан на карті

До речі. З Буковеля також можливо піти на Говерлу, оскільки ці два місця розташовані відносно недалеко одне від одного. Говерла розташована приблизно за 20 – 25 кілометрів від Буковеля.