Многие путешественники идут из Буковеля на гору Хомяк. Однако вблизи этой вершины есть другая гора, которая, хоть и менее популярна, но дарит яркие пейзажи. Эта вершина – гора Синяк, высота которой 1665 метров. Как покорить Синяк – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Последняя из Горган: чем поражает и как подняться на гору Стрымба – рассказ путешественника

Что известно о горе Синяк?

Гора Синяк расположена в пределах Карпатского национального природного парка в Ивано-Франковской области. Гора Синяк и прилегающая к ней часть хребта относятся к Восточным Горганам.

Этот район Украинских Карпат отличается крутыми лесистыми склонами, глубокими долинами, каменными осыпями и грядами.



Высота горы Синяк 1665 метров / Фото 24 Канала

До высоты примерно 1300 метров гора покрыта лесом, выше начинаются альпийские луга, а еще через 100 метров – сплошные каменные россыпи.

С вершины горы Синяк видны соседние хребты: Довбушанка (на северо-западе) и Яворник (на северо-востоке).

Отсюда тоже открывается великолепная панорама на горнолыжный курорт Буковель, а также вид на самый высокий хребет Украинских Карпат – Черногорский, с вершинами Говерлы (2061 метр) и Петроса (2020 метров).

Гора Синяк на карте

Какой маршрут на гору Синяк?

Часто говорят, что поход на Синяк – это якобы обычный прогулочный маршрут даже для начинающих. Однако это не совсем так, поскольку для неподготовленных людей или детей это будет тяжелое восхождение.

Особенно сложно будет для тех, кто до того не покорял Хомяк. Путешественниками, которые имеют опыт восхождения на Хомяк, выйти на гору Синяк будет значительно легче.

Курорт Буковель является стартовой точкой маршрута как на Синяк, так и на гору Хомяк. Чтобы выйти на маршрут, нужно идти от открытого паркинга, пройти отель Radisson Blu и выйти к лыжной трассе 9А, после чего двигаться вдоль нее.



Дорога на гору Синяк / Фото 24 Канала

Дорога вдоль лыжной трассы является едва ли не самым сложным этапом на маршруте, поскольку под палящим солнцем приходится стремительно набирать высоту – около 200 метров.

Рядом есть подъемник в лес, который летом не работает. Поэтому эту часть маршрута приходится преодолевать пешком, а летом с большим рюкзаком это довольно трудно.

Маршрут на гору Синяк хорошо промаркирован: на дорогах оранжевые точки, а на деревьях или камнях – бело-зеленые марки.

После лыжной трассы, чтобы дойти до Синяка, нужно двигаться через лес с легкими подъемами. Из леса тропа выводит к вершине Бульчиньоха (1455 метров), где можно отдохнуть в беседке.



Гора Синяк / Фото 24 Канала

Когда вы перевели дух, от Бульчиньохи нужно спуститься вниз примерно на 100 метров до долины Томнатик. С этой долины открывается великолепный вид на Хомяк, Синяк, Малый Горган и Бабий Погар.

Подъем с полонины Томнатик на вершину Синяк в медленном темпе составит около 50 минут. Быстрому подъему препятствуют камни, которые заставляют идти медленно. Кроме того, приходится карабкаться серпантиновыми тропами и кое-где через граб.

Панорама с горы Синяк: смотрите видео

Чем Синяк отличается от Хомяка?

Хотя гора Синяк и выше, чем Хомяк – все же покорение первой несколько проще. Дело в том, что на Хомяке высокие и большие камни, а также узкие проходы.

Зато по дороге на Синяк камни более мелкие, поэтому по ним легче ступать. Также камни не настолько шатаются, а тропа – не такая узкая.



Закат в Карпатах / Фото 24 Канала

Большой плюс Синяка в том, что на горе значительно меньше людей, когда Хомяк часто переполнен туристами. Поэтому Синяк точно лучше Хомяка, если вы ищете спокойного отдыха.

Во время покорения Синяка стоит учесть два нюанса:

во-первых, на вершине не получится просто так посидеть и перевести дух, как на Говерле. Вершина Синяка каменистая, поэтому следует взять с собой каремат, поскольку сидеть на острых камнях не слишком приятное удовольствие;

во-вторых, в поход важно взять много воды. На маршруте нет ни источников, ни ручьев. Важно рассчитать так, чтобы запаса воды хватило до полонины Томнатик, где есть источник.

Какие же недостатки маршрута на Синяк?

Обычно причина недостатков на туристических маршрутах кроется в самих людях. Впечатление от похода на Синяк может испортить запрещенный в Украине джипинг.

Что такое джипинг? Это активный "отдых", заключающийся в поездках на автомобилях или других транспортных средствах повышенной проходимости (джипах, багги, квадроциклах) по природным, часто труднодоступным территориям. В Украине на территории заповедников и нацпарков джипинг запрещен.

Проблема в том, что на полонину Томнатик едут немало джипов. Благодаря пресловутой "аттракции" так называемые "путешественники" делают фотографии на фоне гор, после чего спускаются вниз.



Джип, по дороге на Синяк / Фото 24 Канала

С Синяка в Буковель можно спуститься двумя тропами. Если дорога через вершину Бульчиньоха нормальная, то обходной путь через джипы гораздо хуже. Там много "колей" от джипов, а сами внедорожники мешают спокойно спускаться.

В конце концов, в долине Томнатик есть немало места для палаток, а также обустроенные места для костра. Однако спокойно отдохнуть в долине вряд ли получится из-за других шумных туристов, которые приезжают на джипах.

Как продолжить маршрут с Синяка?

Если вы покорили гору Синяк, то можете спуститься к полонине Томнатик и двигаться к Буковелю.

Если же маршрут на Синяк оказался легким, то путешествие можно продолжить по хребту к вершине Малый Горган. Высота этой горы 1592,5 метра.

Гора Малый Горган на карте

Кстати. С Буковеля также возможно пойти на Говерлу, поскольку эти два места расположены относительно недалеко друг от друга. Говерла расположена примерно в 20 – 25 километрах от Буковеля.