Львів стане фінальною точкою Camino Ruteno: що потрібно знати про новий паломницький маршрут

Львів офіційно став фінальною точкою нового міжнародного паломницького маршруту Camino Ruteno, який нині формують на території історичної Галичини. Шлях довжиною близько 355 кілометрів має об'єднати давні княжі центри та інтегрувати Україну до європейської мережі шляху святого Якова.

Львів стає фінальною точкою нового паломницького маршруту Camino Ruteno, який нині активно формують на території історичної Галичини. Новий шлях покликаний об'єднати давні княжі міста та інтегрувати Україну в одну з найвідоміших європейських паломницьких мереж шлях святого Якова. Про це повідомила Львівська міська рада.

Дивіться також Історична вілла "Ломниця" відкриває двері для всіх туристів: які деталі вже відомі

Що таке маршрут Camino Ruteno і куди він веде?

Camino Ruteno – це паломницький маршрут довжиною близько 355 кілометрів, який проходитиме через історичні міста та населені пункти, зокрема Чортків, Галич, Звенигород і завершуватиметься у Львові. Його планують інтегрувати до міжнародної системи шляху святого Якова – одного з найвідоміших паломницьких маршрутів у світі, що веде до іспанського міста Сантьяго-де-Компостела, де, за традицією, похований апостол Яків.

На основі чого створюють новий паломницький шлях?

Основою маршруту є історична дорога Via Regia – одна з найдавніших транспортних артерій Європи. У середньовіччі нею користувалися купці, дипломати та паломники, які подорожували між Сходом і Заходом. Археологічні знахідки також підтверджують участь українських земель у паломницькій традиції.

Створення нового шляху на території Львівської області було розглянуто на засіданні експертної комісії з питань мережі шляхів активного туризму на території Львівської області в ЛОВА, розповідається у фейсбуці Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА. Науковці заповідника мали нагоду долучитись до опрацювання цього маршруту: Нам приємно, що Звенигород є важливим вузлом запропонованого маршруту. Адже саме тут археологи виявили мушлі пілігрима – унікальні знахідки 12 – 13 століть, які є єдиними подібними артефактами на території сучасної України. Вони свідчать про те, що мешканці княжого Звенигорода долали далекі паломницькі маршрути та доходили до Сантьяго-де-Компостела в Іспанії.

Маршрут Camino Ruteno / фото Департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА

Як виглядатиме маршрут для паломників?

Проєкт Camino Ruteno розробляють за принципами історичних шляхів. Він проходитиме через населені пункти, де є храми та місця для гостинності, а також передбачатиме регулярні точки відпочинку. Зокрема, планується, що кожні 20 – 30 кілометрів, тобто приблизно денна дистанція для пішого мандрівника, будуть облаштовані місця для ночівлі та відпочинку.

Яка інфраструктура з'явиться вздовж маршруту?

На ключових точках маршруту планують створити інфраструктуру для паломників: зони відпочинку, місця для ночівлі, а також пункти, де мандрівники зможуть отримувати відмітки у спеціальному "паспорті паломника".

Чому це важливо для Львова?

Для Львова участь у проєкті Camino Ruteno – це не лише розвиток туризму, а й інтеграція у спільний європейський культурний простір. Місто стає кінцевою точкою великого історичного маршруту, що поєднує різні країни, культури та традиції.

Також стало відомо, що 8 травня 2026 року шлях Camino Ruteno, фінальною точкою якого є Львів, офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

Рішення ухвалили в Італії, на Генеральній асамблеї Camino. Вітаю всіх, хто працював над цим маршрутом,

– пише у своєму пості Андрій Садовий.

Окрім цього, реалізація проєкту відкриває нові можливості для розвитку локального туризму, популяризації культурної спадщини та співпраці громад уздовж усього маршруту.

Які ще новини будуть вам цікаві?

Раз ми вже згадали за маршрут Camino Ruteno, вам також буде цікаво дізнатись, як українська блогерка пройшла шлях Каміно-де-Сантьяго. Загальна тривалість подорожі склала 12 днів. Каміно-де-Сантьяго, або Шлях Святого Якова – це мережа стародавніх паломницьких маршрутів по всій Європі, що ведуть до собору Сантьяго-де-Компостела в Галичині, Іспанія.

Для ночівлі дівчина обирала комфортне житло, здебільшого бронюючи окремі кімнати або ділючи їх з іншими мандрівниками. За 11 ночей вона витратила близько 300 євро. Зауважено, що якщо обирати лише ліжко у пілігримських альберге, витрати на проживання можна скоротити майже вдвічі.