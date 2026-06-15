Ціни, погода і сервіс: як обрати між між Шарм-еш-Шейхом і Марса-Алам у Єгипті

Єгипет – це один з улюблених пляжних напрямків українських туристів. Тепле Червоне море, готелі зі системою "все включено" та можливість відпочити без зайвих клопотів – роблять цю країну особливо популярною серед сімей з дітьми. Однак у туристів часто виникають питання – а який саме курорт у Єгипті краще обрати?

Користувач тіктоку @kozlovskyi_official детально розповів про різницю між популярними єгипетськими курортами Шарм-еш-Шейх і Марса-Алам. Він порівняв ціни, рівень сервісу та загальну атмосферу.

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Чим відрізняється відпочинок у Марса-Алам і Шарм-еш-Шейху?

1. Що у Марса-Алам, що у Шарм-еш-Шейху є красиві коралові рифи з різнобарвними рибками. Однак у Марса-Алам морська фауна все ж багатша. Тут не треба занурюватися у Національному парку, щоб побачити дельфінів і черепах – вони плавають біля узбережжя готелів. Туристи, які живуть у готелях Jaz Amara, Jaz Riviera, Jaz Costa Mares, Malikia або Hilton взагалі можуть побачити величезного дюгоня.

Шарм-еш-Шейх розташований на півдні Синайського півострова: карта

2. Клімат на двох курортах майже не відрізняється. Однак влітку у Марса-Алам є легкий вітерець, тому тут трохи легше переносити сильну єгипетську спеку.

Де розташований курорт Марса-Алам: карта

3. У Шарм-еш-Шейх можна долетіти прямим рейсом як з Польщі, так і з Молдови – найпопулярніших сусідніх країн, звідки літають українці у час повномасштабної війни. Однак у Марса-Алам нема чартерів з Молдови, лише з Польщі. Водночас туристи можуть полетіти з Кишинева у Хургаду і скористатися послугою індивідуального трансферу у Марса-Алам. Час у дорозі займе до 2,5 годин, а коштує послуга близько 60 – 80 доларів за всю родину.

Такий варіант для багатьох українців може бути зручнішим, ніж довге очікування на польському кордоні.

4. У Марса-Алам туристам обов'язково потрібна віза, яка коштує 25 доларів. Водночас для відпочинку у Шарм-еш-Шейху віза не потрібна.

5. Одна з найважливіших переваг Марса-Алам – тут майже нема туристів з Росії. Більшість відпочивальників – європейці. Відповідно, сервіс у готелях вищий, харчування якісніше, а загальна атмосфера спокійніша і приємніша.

Як раніше розповіла 24 Каналу турагентка Олена Матвіяс, у Марса-Алам не літають прямі рейси з Росії, а тому громадянам держави-агресорки незручно сюди добиратися. Готелі курорту здебільшого орієнтуються на італійський та німецький ринки.

У Марса-Алам можна побачити дюгоня / Фото Depositphotos

6. Загалом ціни на готелі у Марса-Алам на 400 – 500 євро дешевші, ніж за пропозиції схожого рівня у Шарм-еш-Шейху. Наприклад, відпочинок у популярному преміальному готелі Reef Oasis в Шарм-еш-Шейху коштує 1550 євро, у Sentido Reef Oasis – 1790 євро, а Sentido Reef Oasis Suakin у Марса-Алам – 1280 євро. Те саме стосується готелів мережі Albatros, які у Марса-Алам дешевші на 300 євро.

Чим відрізняються курорти Марса-Алам і Шарм-еш-Шейх: відео

Що треба знати туристам, які зібралися у Єгипет?

Днями ми розповідали, як туристам не потрапити у пастку продавців на єгипетських ринках. По-перше, дуже важливо не показувати, що якийсь товар вам сильно сподобався. Краще демонструвати байдужість і повну незацікавленість – тоді продавці можуть зробити дійсно хорошу знижку.

По-друге, туристам треба бути готовим до того, що продавці намагатимуться влаштувати ціле шоу, аби продати щось. Наприкінці може бути дуже складно відмовитися купувати, адже єгиптянин може почати тиснути і навіть хамити. Важливо одразу показати, що вам не цікава "презентація" – ви не хочете куштувати чай, пшикатись парфумами тощо.