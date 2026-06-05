Вдалий відпочинок залежить багато в чому від правильного готелю, тому туристична експертка @ira_hottout3 розповіла в тіктоці, які готелі мають чудові рифи й сервіс, а які здатні зіпсувати враження від поїздки.

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Що треба знати про різні готелі Єгипту?

Серед готелів, які отримали найменше схвалення, опинилися Sunny Days, Titanic Palace Resort, The Grand Hotel, а також готелі мережі Hawaii. Експертка не рекомендує їх для бронювання.

Позитивні відгуки отримав готель Flow Spectrum. Це відносно новий відреставрований 4-зірковий готель. Також хорошим вважається Beach Albatros Resort, який підійде для сімейного відпочинку.

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За словами експертки такі готелі як Reef Oasis Blue Bay та Reef Oasis Beach Resort можуть похвалитися чудовими кораловими рифами, якісним харчуванням та комфортниими умовами для сімей з дітьми.

Серед найкращих варіантів у Шарм-ель-Шейху також назвали готелі Nubian Village та Nubian Island. Жінка виокремила тут прекрасне харчування, зокрема те, що кожного дня в цих готелях є морепродукти.

Огляд на готелі Єгипту: дивіться відео

У коментарях думки деяких туристів розділились, оскільки мандрівники зазначили, що залишилися задоволені відпочинком у деяких готелях, які авторка віднесла до невдалих варіантів. Тому враження від готелю часто залежить від особистих очікувань, бюджету та навіть сезону відпочинку.