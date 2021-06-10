Дмитро Комаров показав унікальний підземний spa-готель й розповів секрет Лемурійського озера

Головний мандрівник України продовжує свою експедицію. Цього разу Дмитро Комаров показав місця, де природа здатна зцілити людину.

Команда тревел-шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" вирушила в подорож найкращими локаціями для оздоровчого туризму, цілющі властивості яких можуть скласти конкуренцію популярним курортам світу. Все це у Донецькій області.

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Місто Соледар

250 мільйонів років тому на території цього місця, що на Донеччині, було озеро, а тепер тут зберігається справжній скарб – сіль, яку в народі називають "білим золотом".

Дмитро Комаров приєднався до бригади шахтарів і опустився на глибину близько 300 метрів, практично висоту 70-поверхового хмарочоса.

Спуститися сюди – це лише пів справи. Тут 200 кілометрів сольових тунелів. Тому потрібно пересуватися ще й на спеціальному автомобілі, – каже ведучий.

За його словами, колись тут плавали доісторичні риби-монстри, а сьогодні це сольові шахти. Масштаби такі, що запросто міг би поміститись метрополітен Гонконгу або Мехіко.



Дмитро Комаров спустився у соляні шахти / Фото: Instagram / @komarovmir

Крім того, в Донецькій області є соляне місто, аналогів якому немає у світі. На поверхні воно виглядає як покинута шахта, але найцікавіше розташовано під землею. На глибині є справжній музей. Рукотворні статуї в соляних стінах від місцевих майстрів, а також стародавні історичні артефакти, яким більше століття.

Але найдивовижніше – це підземний храм, в якому сталося справжнє диво. Тут проявилися нерукотворні ікона і розп'яття, які створила природа біля вівтаря.



Комаров побував у підземному храмі / Фото: Instagram / @komarovmir

Тут фантастична атмосфера. Я кожному з Вас від душі рекомендую сюди приїхати. Це дійсно місце сили – наше, українське. Я бував у багатьох храмах. Але те, що відчуваю тут, я ніде не відчував, – поділився ведучий.

Це підземне місто 132 роки тому відвідав вчений і хімік Дмитро Менделєєв, який передбачив, що через роки в цих місцях будуть оздоровлюватися люди. І він мав рацію: зараз тут побудований спелеосанаторій, де лікують безліч захворювань.



Номер у спелеосанаторії / Фото: Instagram / @komarovmir

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Лемурійське озеро

Це головне місце, яке зцілює від хвороб і дарує молодість. Воно заховане неподалік села Григорівка, що на Херсонщині. Дивно, але саме це місце є найбільш відвідуваним в регіоні. Сюди приїжджають покращити здоров'я за допомогою лікувальної грязі й цілющих властивостей води.

Походження озера залишається загадкою, але зараз відомо точно, що через екологічну ситуацію величезне рожеве озеро зменшилося до розміру невеликого водоймища.



Команда тревел-шоу перевірила на собі властивості лікувальних вод / Фото: Instagram / @komarovmir

Детальніше дивіться у новому випуску "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим":



Відзначимо, у попередньому випуску тревел-шоу "Мандруй Україною", Комаров показав відпочинок на "українських Мальдівах" – острові Джарилгач – і познайомився з українським Робінзоном Крузо.