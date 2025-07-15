Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNILAD.

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Яка країна є найгіршою для життя?

Серед 203 держав, які він відвідав, найбільше розчарування в нього викликали Тувалу та Ватикан. Острівна держава Тувалу, розташована в Тихому океані, потрапила у список найгірших через свою вразливість до кліматичних змін і, як стверджує Педерсен, економічну недоцільність її підтримки.

Я справді критикую Тувалу. Але не через те, що люди там були поганими – навпаки, вони добрі, природа красива, там багато хорошого. Просто мене бентежить, скільки грошей надсилають у Тувалу, аби ця країна просто існувала. Що Тувалу дає світові?,

– пояснив мандрівник.

Довідка. Тувалу – одна з перших країн, які можуть зникнути з мапи через глобальне потепління. Часті повені, ерозія узбережжя, засолення ґрунтів та нестача питної води – все це загрожує існуванню Тувалу. Уряд активно піднімає питання про зміну клімату на міжнародному рівні.

Щодо Ватикану, то ця локація теж не припала до душі подорожувальнику. Він каже, що справа не в релігії, а "в тому, як усе там влаштовано".

"Там не народжуються діти, ти не можеш забронювати готель, немає ресторанів, і тебе просять піти ввечері й повернутись наступного дня. Це єдина країна у світі, де кажуть щось на кшталт: "Ну все, час вийшов, ми зачиняємось. Зараз 11-та, повертайся завтра". Жахлива країна", – сказав чоловік.

Хто такий Торбйорн Педерсен?

Педерсен – перша у світі людина, яка відвідала всі країни планети без використання авіатранспорту. Його подорож тривала 10 років, протягом яких він переміщався потягами, автобусами, човнами, пішки – але ніколи не сідав у літак.

Мандрівник неодноразово розповідав, що прагнув довести: світ можна побачити без шкоди для довкілля та з меншими витратами. Свій унікальний досвід він також описав у книзі, яка вже вийшла друком і швидко стала популярною серед поціновувачів пригод.

Попри критику окремих країн, Торбйорн наголошує, що загалом його подорож була надзвичайною пригодою. І хоча не всі країни залишили по собі лише приємні спогади, він вважає, що побачити їх на власні очі – це вже безцінний досвід.