Підземний лабіринт довжиною майже як пів України: що приховує найдовша печера світу

Глибоко під пагорбами Кентуккі простягається підземний світ, який досі не розкрив усіх своїх таємниць. Мамонтова печера – це найдовша печерна система планети, яка поєднує мільйони років природної історії, нові наукові відкриття та захопливі маршрути для мандрівників.

Під пагорбами штату Кентуккі прихована справжня природна лабіринтна система Mammoth Cave National Park. Цей національний парк відомий тим, що містить найдовшу печерну систему у світі, де вже досліджено понад 686 кілометрів підземних проходів, і дослідники продовжують відкривати нові, розповідає National Geographic. Для розуміння масштабів, довжина України із заходу на схід сягає 1316 кілометрів.

Чим особливий парк Мамонтова печера?

Парк займає приблизно 52 тисячі акрів території і був заснований 1 липня 1941 року. Його підземна частина сформувалася завдяки особливій геології: товстий шар пісковику та сланцю накриває вапнякові породи. Через так звані карстові провалля вода поступово просочується вниз і розчиняє вапняк, утворюючи величезну мережу тунелів і печер.



Відвідувачі можуть побачити частину цієї підземної краси під час екскурсій. Для туристів відкрито близько 10 кілометрів печерних маршрутів, де гіди розповідають про історію печери, її геологію та легенди. Іноді вони вимикають світло, щоб показати гостям абсолютну темряву, яка панує глибоко під землею.

Важливу роль у дослідженні печери відіграв Stephen Bishop – один із перших провідників і дослідників, який у 19 столітті допоміг скласти карту багатьох підземних ходів. Екскурсії тут дуже різноманітні: від короткої Frozen Niagara Tour, що триває близько 75 хвилин, до складної Wild Cave Tour – шестигодинної пригоди з повзанням вузькими тунелями.

Відвідувачам радять брати зручне взуття з неслизькою підошвою та теплу куртку, адже температура всередині печер тримається на рівні 10 – 15 градусів протягом усього року. Дістатися до парку можна приблизно за дві години від міст Louisville або Nashville.

Цікавий факт: Мамонтова печера вважається найдовшою відомою печерною системою на планеті, і вчені переконані, що її підземні проходи ще далеко не повністю досліджені.

Що унікального знайшли у печері?

У 2025 році у найдовшій печері світу знайшли новий вид доісторичної акули, пише National Park Conservation Association. Дослідження проводили у шарах породи, що сформувалися приблизно 340 мільйонів років тому, коли територія сучасного штату Кентуккі була вкрита теплим океаном.

Новий вид отримав назву Clavusodens mcginnisi. Довжина цієї акули становила лише 7 – 10 сантиметрів, що дозволяло їй ховатися від більших хижаків і живитися дрібними морськими організмами: ракоподібними, червами та молюсками. Назву виду перекладають як "зуб-цвях Макгінніса" через форму задніх зубів, які нагадують старі залізні цвяхи.

Це не перше подібне відкриття у печері. До цього виявили понад 70 видів доісторичних акул і риб, серед яких кілька нових для науки. UNESCO включило парк до списку Світової спадщини, а сам він залишається одним із найважливіших місць для дослідження доісторичного життя.

