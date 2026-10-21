Тим, хто планує подорож на острів, варто заздалегідь продумати маршрут. Адже окрім столиці Валлетти, тут є стародавні міста, кінематографічне селище та природні пам'ятки, які допоможуть краще познайомитися з Мальтою.

Що цікаво відомо про Мальту?

Мальта – це не один острів, а архіпелаг із 7 невеликих островів у Середземному морі. Найбільші з них – це Мальта та Гозо, де постійно проживають люди. На Коміно є лише кілька мешканців, а решта 4 острови безлюдні. Історія архіпелагу налічує тисячоліття. За свідченнями, люди жили тут ще приблизно у 5000 році до нашої ери.

Про давнє минуле нагадують мегалітичні храми, які належать до об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Їх вважають одними з найдавніших окремо розташованих споруд у світі. Мальта має 2 офіційні мови: мальтійську та англійську.

Мальта / фото Canva

На культурі острова позначилося і британське минуле: тут досі можна побачити червоні телефонні будки, а транспорт рухається лівою стороною дороги. Незалежність від Великої Британії країна здобула у 1964 році, а у 1974-му стала республікою.

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Ще одна особливість Мальти – це її архітектура. Багато будинків зведені з однакового каменю, тому місцеві жителі додають індивідуальності фасадам за допомогою кольорових дверей, віконниць і балконів.

Що цікавого побачити на Мальті?

Український тревел-блогер Денис Скрипкін назвав 5 локацій, які, на його думку, варто відвідати хоча б раз у житті. Першою локацією є Три міста. Тут туристи можуть прогулятися вуличками, роздивитися будинки з балконами та побачити звичайне життя місцевих жителів. Атмосфера цього місця відрізняється від популярних туристичних маршрутів і дає змогу краще відчути колорит Мальти.

Як виглядають Три міста: дивитись відео

Ще одна цікава локація – це Папая, селище, яке створили як декорацію для фільму про моряка Папая. Після завершення знімання споруди не демонтували, тому кінематографічне містечко збереглося. Сьогодні тут можна прогулятися серед декорацій, поспілкуватися з акторами та переглянути фільм, заради якого побудували селище.

Селище Папая / фото TripAdvisor

Любителям історії варто відвідати Мдіну – стародавнє місто-фортецю, у якому нині мешкає лише кілька сотень людей. За оборонними мурами розташовані вузькі середньовічні вулиці, а з оглядових майданчиків відкриваються панорами острова.

Мдіна / фото R Muscat

Зовсім інше враження залишає Блакитний грот. Це природна пам'ятка, де море протягом тисячоліть формувало скелі, арки, печери і тунелі. Роздивитися краєвиди можна з оглядового майданчика або під час човнової прогулянки крізь природні гроти.

Блакитний грот / фото Get Your Guide

П'ятою локацією у списку є Валлетта, столиця Мальти. Місто відоме старовинними укріпленнями. Тут можна побачити традиційний гарматний постріл над Великою гаванню, скуштувати місцеву випічку пастіці та зустріти захід сонця на міських мурах, звідки відкривається краєвид на море та історичні форти.

Валлетта / фото Mandyy88