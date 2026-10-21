Тем, кто планирует поездку на остров, стоит заранее продумать маршрут. Ведь помимо столицы Валлетты здесь есть древние города, кинематографическая деревня и природные достопримечательности, которые помогут лучше познакомиться с Мальтой.

Что интересного известно о Мальте?

Мальта – это не один остров, а архипелаг из 7 небольших островов в Средиземном море. Крупнейшие из них – это Мальта и Гозо, где постоянно проживают люди. На Комино проживает всего несколько человек, а остальные 4 острова безлюдны. История архипелага насчитывает тысячелетия. По свидетельствам, люди жили здесь еще примерно в 5000 году до нашей эры.

О древнем прошлом напоминают мегалитические храмы, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их считают одними из древнейших отдельно стоящих сооружений в мире. На Мальте два официальных языка: мальтийский и английский.

Мальта / фото Canva

На культуре острова отразилось и британское прошлое: здесь до сих пор можно увидеть красные телефонные будки, а транспорт движется по левой стороне дороги. Независимость от Великобритании страна обрела в 1964 году, а в 1974-м стала республикой.

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Еще одна особенность Мальты – это ее архитектура. Многие дома построены из одинакового камня, поэтому местные жители придают фасадам индивидуальность с помощью цветных дверей, ставен и балконов.

Что интересного посмотреть на Мальте?

Украинский тревел-блогер Денис Скрипкин назвал 5 мест, которые, по его мнению, стоит посетить хотя бы раз в жизни. Первое из них Три города. Здесь туристы могут прогуляться по улочкам, рассмотреть дома с балконами и понаблюдать за повседневной жизнью местных жителей. Атмосфера этого места отличается от популярных туристических маршрутов и позволяет лучше прочувствовать колорит Мальты.

Как выглядят Три города: смотреть видео

Еще одна интересная локация – это Папайя, поселок, созданный в качестве декорации для фильма о моряке Папайе. После завершения съемок постройки не демонтировали, поэтому кинематографический городок сохранился. Сегодня здесь можно прогуляться среди декораций, пообщаться с актерами и посмотреть фильм, ради которого построили поселок.

Поселок Папая / фото TripAdvisor

Любителям истории стоит посетить Мдину – древний город-крепость, в котором сейчас проживает всего несколько сотен человек. За оборонительными стенами расположены узкие средневековые улочки, а с обзорных площадок открываются панорамы острова.

Мдина / фото R Muscat

Совершенно другое впечатление оставляет Голубой грот. Это природная достопримечательность, где море на протяжении тысячелетий формировало скалы, арки, пещеры и туннели. Полюбоваться пейзажами можно со смотровой площадки или во время прогулки на лодке через природные гроты.

Голубой грот / фото Get Your Guide

Пятой локацией в списке является Валлетта, столица Мальты. Город известен старинными укреплениями. Здесь можно увидеть традиционный пушечный выстрел над Большой гаванью, попробовать местную выпечку "пастица" и встретить закат на городских стенах, откуда открывается вид на море и исторические форты.

Валлетта / фото Mandyy88