На Мальті видають річні візи фрілансерам: опція стала доступною для українців

Мальта вводить візи для "цифрових кочівників" з усіх країн світу. Раніше сюди для віддаленої роботи могли приїжджати лише працівники з ЄС.

Візу видаватимуть на рік. Згодом її можна буде навіть подовжити.

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Які вимоги для отримання візи на Мальті

Мальта поновила видачу віз "цифровим кочівникам". Щоб податися на візу, кандидати повинні довести, що вони можуть працювати віддалено. Тобто при подачі документів треба надати трудовий договір з іноземною компанією або ж підтвердження наявності власної закордонної фірми.

Крім того, обов'язково:

отримувати не менше 2 700 євро на місяць;

мати страховку;

договір оренди житла на весь термін перебування.

Надіслати заявку можна онлайн. Для цього треба заповнити форму на сайті.